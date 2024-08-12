Прикордонники знищили пункт управління БПЛА окупантів поблизу Бахмута. ВIДЕО
Прикордонники бригади "Помсти" знищили ворожу гармату МТ-12 "Рапіра" та пункт управління безпілотниками на Бахмутському напрямку.
Відповідне відео у телеграм-каналі оприлюднила Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.
"Також бійці знищили військову вантажівку та ліквідували двох загарбників, одного — поранено", — йдеться у заяві прикордонників.
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