Прикордонники знищили пункт управління БПЛА окупантів поблизу Бахмута. ВIДЕО

Прикордонники бригади "Помсти" знищили ворожу гармату МТ-12 "Рапіра" та пункт управління безпілотниками на Бахмутському напрямку.

Відповідне відео у телеграм-каналі оприлюднила Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.

"Також бійці знищили військову вантажівку та ліквідували двох загарбників, одного — поранено", — йдеться у заяві прикордонників.

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