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Пограничники уничтожили пункт управления БПЛА оккупантов вблизи Бахмута. ВИДЕО

Пограничники бригады "Помста" уничтожили вражескую пушку МТ-12 "Рапира" и пункт управления беспилотниками на Бахмутском направлении.

Соответствующее видео в телеграм-канале обнародовала Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Также бойцы уничтожили военный грузовик и ликвидировали двух захватчиков, один - ранен", - говорится в заявлении пограничников.

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Автор: 

Госпогранслужба (6425) уничтожение (6916)


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