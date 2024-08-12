Пограничники уничтожили пункт управления БПЛА оккупантов вблизи Бахмута. ВИДЕО
Пограничники бригады "Помста" уничтожили вражескую пушку МТ-12 "Рапира" и пункт управления беспилотниками на Бахмутском направлении.
Соответствующее видео в телеграм-канале обнародовала Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Также бойцы уничтожили военный грузовик и ликвидировали двух захватчиков, один - ранен", - говорится в заявлении пограничников.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль