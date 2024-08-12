Воины 32-й ОМБр ликвидировали штурмовую группу россиян во время окопного боя. ВИДЕО
Вражеская штурмовая группа прорвалась на позиции 32-й отдельной механизированной бригады при поддержке FPV-дронов, оккупанты рассчитывали на успех.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время окопного боя оккупантов ликвидировали.
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Хлопці відчайдухи !
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Петлюра дав наказ!
"Був червоним комдивом, у числі перших був нагороджений орденом «Червоного Прапора». Воював проти червоних і білих, проти німців і петлюрівців, проти всіх."
Відмінна координація дій в ближньому бою дала тпкий же результат.
тобто рубаймо...