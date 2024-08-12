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Воины 32-й ОМБр ликвидировали штурмовую группу россиян во время окопного боя. ВИДЕО

Вражеская штурмовая группа прорвалась на позиции 32-й отдельной механизированной бригады при поддержке FPV-дронов, оккупанты рассчитывали на успех.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время окопного боя оккупантов ликвидировали.

Смотрите также: Пограничники уничтожили пункт управления БПЛА оккупантов вблизи Бахмута. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3536) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+24
Смерть свинособакам!
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12.08.2024 21:04
+18
Слава ЗСУ! Смерть смердючим каzапським виродкам!
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12.08.2024 21:11
+17
сукі кацапняві рухаються - рубайте їх, хлопці, без жалю...
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12.08.2024 21:05
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Смерть свинособакам!
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12.08.2024 21:04 Ответить
сукі кацапняві рухаються - рубайте їх, хлопці, без жалю...
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12.08.2024 21:05 Ответить
Героям Слава !

Хлопці відчайдухи !

.
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12.08.2024 22:38 Ответить
і дика чеченська дивізія там вся і лягла під українськими *******...
Петлюра дав наказ!
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12.08.2024 23:49 Ответить
Махно
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13.08.2024 00:27 Ответить
всі наші - суті ж це не міняє...
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13.08.2024 00:31 Ответить
Махно, якраз воював проти УНР за це і отримав "Орден Боевого Красного Знамини" за №4 від члєніна.
"Був червоним комдивом, у числі перших був нагороджений орденом «Червоного Прапора». Воював проти червоних і білих, проти німців і петлюрівців, проти всіх."
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13.08.2024 11:45 Ответить
Махно - сила!
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13.08.2024 12:51 Ответить
Нестача арти - нестача снарядів - от і добігають до наших окопів
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12.08.2024 21:06 Ответить
Артилерію і міномети ближче 200м до своїх зазвичай не застосовують.Кацпам ближній бій вигідний тому що їх тупо більше і своїх їм не шкода.
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12.08.2024 21:18 Ответить
чому не мінують підходи ?
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12.08.2024 22:39 Ответить
Зазвичай мінують.Але не завжди.В нас на позиції були клеймор,направленої дії.Проблема в тому що під час обстрілів розтяжки рве.Буває знімають,щоб ходили сапери,розвідка.
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12.08.2024 22:52 Ответить
Ще й недавно зібрана мобська бригада.
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12.08.2024 21:19 Ответить
Слава ЗСУ! Смерть смердючим каzапським виродкам!
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12.08.2024 21:11 Ответить
Слава Героям! Слава ЗСУ!
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12.08.2024 21:23 Ответить
Наш дрон поміг своєчасно ухилитись від ворожого фпв та визначити місце перебування штурмовиків супротивника.
Відмінна координація дій в ближньому бою дала тпкий же результат.
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12.08.2024 21:24 Ответить
це не ми до них прийшли - це вони до нас...
тобто рубаймо...
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12.08.2024 22:58 Ответить
Не ліквідували, а ліквідував. Боєць справжній козак.
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12.08.2024 23:38 Ответить
Добре, що так склалося, але не можна допускати захід ворожих груп в наш окоп, та ще й з флангу.
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12.08.2024 23:52 Ответить
 
 