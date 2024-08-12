Воины 32-й ОМБр ликвидировали штурмовую группу россиян во время окопного боя. ВИДЕО

Вражеская штурмовая группа прорвалась на позиции 32-й отдельной механизированной бригады при поддержке FPV-дронов, оккупанты рассчитывали на успех.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время окопного боя оккупантов ликвидировали.

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