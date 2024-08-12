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Новости Видео Война
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Противотанкист о потерях оккупантов на войне за два года: "Подбил 23 единицы вражеской техники - это только то, что подтверждено". ВИДЕО

Оператор противотанкового взвода за два года на войне продемонстрировал невероятную результативность: уничтожил по меньшей мере 22 единицы техники противника из противоракетного комплекса "Джавелин" и одну единицу техники оккупантов с помощью украинского ПТРК "Корсар".

Как сообщает Цензор.НЕТ, историю обычного менеджера без всякого военного опыта, который до начала войны не проходил даже срочной службы, смотрите далее в интервью на ютуб-канале Бутусов Плюс.

Смотрите также: Воины 32-й ОМБр ликвидировали штурмовую группу россиян во время окопного боя. ВИДЕО

Автор: 

интервью (230) Бутусов Юрий (4358)


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протиракетного комплексу "Джавелін" ?
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12.08.2024 21:55 Ответить
Що, ватнику з свинячого кутка США, дуже сподобалось, що людина обмовилась?
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13.08.2024 08:57 Ответить
stfup
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13.08.2024 14:24 Ответить
Справжній воїн. Так спокійно говорить про купу знищеного металобрухту москалів. Красава!
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13.08.2024 09:06 Ответить
 
 