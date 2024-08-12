Противотанкист о потерях оккупантов на войне за два года: "Подбил 23 единицы вражеской техники - это только то, что подтверждено". ВИДЕО
Оператор противотанкового взвода за два года на войне продемонстрировал невероятную результативность: уничтожил по меньшей мере 22 единицы техники противника из противоракетного комплекса "Джавелин" и одну единицу техники оккупантов с помощью украинского ПТРК "Корсар".
Как сообщает Цензор.НЕТ, историю обычного менеджера без всякого военного опыта, который до начала войны не проходил даже срочной службы, смотрите далее в интервью на ютуб-канале Бутусов Плюс.
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