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Новини Відео Війна
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Наші бійці полонили ще 30 окупантів у Курській області. ВIДЕО

У мережі показали кадри із новими російськими полоненими, - їх захопили у Курській області.

Цього разу, попередньо, бранців близько 30, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: Українські захисники влаштували засідку та всього за 4 хвилини знищили вантажівку з окупантами. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17359) полон (1561) Курськ (1108)


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Топ коментарі
+22
Строковики не хочуть воювати , і залюбки здаються десятками , без всякого спротиву . Грошей їм не платять , то нах їм те есвео здалося .!?
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13.08.2024 20:13
+19
Там не в підкріпленні діло . На Донбасі нашу оборону кацапи проламують кабами . Це основна причина . Наші нічого зробити не можуть . Поки ситуація з кабами не вирішиться , поки їхні літаки матимуть можливість скидати каби - наші будуть відступати . Скільки б підкріплень туди не відправляли .
На жаль повторюється ситуація з Северодонецьком , коли русня наступала за допомогою величезної переваги в арті , і вогняного валу .
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13.08.2024 20:49
+14
Будез ким працювати ЛСР і РДК, Хлоці розказують добровольці валять валом.
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13.08.2024 20:03
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Будез ким працювати ЛСР і РДК, Хлоці розказують добровольці валять валом.
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13.08.2024 20:03 Відповісти
срочники

це відео для тих, хто за мобілізацію з 18-ти років
має бути як мінімум 20-22 роки
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13.08.2024 22:22 Відповісти
Буханка - наше фсьо ! ...))
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13.08.2024 20:05 Відповісти
Виглядає так,що "активні" військові москалі- це лиш покидьки за гроші на фронтах України,всім іншим какая разніца)
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13.08.2024 20:06 Відповісти
Пакуйте поки є)
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13.08.2024 20:08 Відповісти
Нежданчик
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13.08.2024 20:09 Відповісти
Передовые отряды ВСУ находятся в 150 километрах от родового хозяйства семьи Дмитрия Медведева в курском селе Мансурово (с)

Вот главная цель!
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13.08.2024 20:13 Відповісти
Яке родове хазяйство могло бути у єврея?
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13.08.2024 20:20 Відповісти
кибуц
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13.08.2024 20:51 Відповісти
Кацап не хотів працювати, або програвся в карти, або просто сдох...і тримав економа єврея...той оцінив ситуацію похрестився, за хабар високопоставленому чиновнику греку купив собі дворянський титул...і став господарем....
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13.08.2024 21:25 Відповісти
Алкаш дімон повідкривав по раісі свинокомплекси, один з яких знаходиться між звільненими дЯрЄвнЯмІ любимІвка та снагость. Так як свинки, в порівнянні з кацапами, є милими, симпатичними та корисними створіннями, їх теж напевно звільнили.
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13.08.2024 22:20 Відповісти
Строковики не хочуть воювати , і залюбки здаються десятками , без всякого спротиву . Грошей їм не платять , то нах їм те есвео здалося .!?
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13.08.2024 20:13 Відповісти
Зате контрактники дуже добре на Донбасі воюють, а наші тримаються без підкріплень з останніх сил.
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13.08.2024 20:36 Відповісти
Там не в підкріпленні діло . На Донбасі нашу оборону кацапи проламують кабами . Це основна причина . Наші нічого зробити не можуть . Поки ситуація з кабами не вирішиться , поки їхні літаки матимуть можливість скидати каби - наші будуть відступати . Скільки б підкріплень туди не відправляли .
На жаль повторюється ситуація з Северодонецьком , коли русня наступала за допомогою величезної переваги в арті , і вогняного валу .
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13.08.2024 20:49 Відповісти
Три бойові бригади не завадили б на Сході. От вже й Нью-Йрк втрачено...
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13.08.2024 20:55 Відповісти
Ті три бригади однаково б не врятували ситуацію . Я ж кажу - поки кацапи матимуть змогу скидати каби , поки ЗСУ й відступатимуть . І відступають вони не тому що нема кому оборонятись , а саме тому щоб мінімізувати втрати через постійні бомбардування . Я не знаю як командування цю проблему вирішуватиме , але поки її не вирішать нам доведеться постійно відходити на 100 чи 200 м . На нові позиції , бо на зруйнованих бомбами старих позиціях немає сенсу сидіти .
Що до курського напрямку , ті три бригади відтягнуть зараз від інших напрямків купу кацапських резервів , які могли піти на підкріплення в Торецьк і Покровськ . Це теж треба враховувати .
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13.08.2024 21:07 Відповісти
може Пуйло обрав іншу тактику - здати нам усе населення рашки, тим самим обвалити бюджет на їх утримання ? ))
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13.08.2024 21:12 Відповісти
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13.08.2024 20:34 Відповісти
"їх захопили у Курській області". Краще б їх затопили у Курській області...
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13.08.2024 22:47 Відповісти
Та ту всю бидломасу треба утримувати , годувати , охороняти щоб чечени не виїбали .
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13.08.2024 23:32 Відповісти
Строковики то "дуже жирний" улов-їхні батьки мовчати не будуть- заставили воювати не за гроші,кредити чи амністію. Треба визнати,що козацька тактика зненацька напасти і набрати бранців уже спрацювала,впевнений, ЗСУ знають,що роблять
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13.08.2024 23:53 Відповісти
Пусть рашистские мамки видео записывают, с челобитной *****, де они у мавзолея сушеного мумия, стоя на коленях, просят прекратить агрессию против Украины и обменять своего лаптя на конкретного Героя Украины.
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14.08.2024 01:15 Відповісти
 
 