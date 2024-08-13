Наші бійці полонили ще 30 окупантів у Курській області. ВIДЕО
У мережі показали кадри із новими російськими полоненими, - їх захопили у Курській області.
Цього разу, попередньо, бранців близько 30, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+22 Maksim Perepelitca
показати весь коментар13.08.2024 20:13
+19 Maksim Perepelitca
показати весь коментар13.08.2024 20:49
+14 Василь Довганенко #589385
показати весь коментар13.08.2024 20:03
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це відео для тих, хто за мобілізацію з 18-ти років
має бути як мінімум 20-22 роки
Вот главная цель!
На жаль повторюється ситуація з Северодонецьком , коли русня наступала за допомогою величезної переваги в арті , і вогняного валу .
Що до курського напрямку , ті три бригади відтягнуть зараз від інших напрямків купу кацапських резервів , які могли піти на підкріплення в Торецьк і Покровськ . Це теж треба враховувати .