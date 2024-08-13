Полонений росіянин розповів про знущання в армії РФ: "Нашего "трехсотого" кадыровцы поставили на колени и изнасиловали". ВIДЕО

Військовополонений Михайло Холодов із 291-го мотострілецького полку ЗС РФ, узятий у полон українськими воїнами, розповів про те, чому росіяни більше не просять допомоги у кадировців.

За словами полоненого, один поранений окупант попросив допомоги в інших росіян, однак був зґвалтований, інформує Цензор.НЕТ.

"Один наш "трехсотый" откатывался и заполз к ахматовцам попросить помощи. В итоге обколотые, обнюханные наркотой кадыровцы заломили ему руки, засунули кляп в рот, поставили на колени и каждый его изнасиловал", - розповів російський полонений.

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