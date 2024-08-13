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Новини Відео Війна
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Полонений росіянин розповів про знущання в армії РФ: "Нашего "трехсотого" кадыровцы поставили на колени и изнасиловали". ВIДЕО

Військовополонений Михайло Холодов із 291-го мотострілецького полку ЗС РФ, узятий у полон українськими воїнами, розповів про те, чому росіяни більше не просять допомоги у кадировців.

За словами полоненого, один поранений окупант попросив допомоги в інших росіян, однак був зґвалтований, інформує Цензор.НЕТ.

"Один наш "трехсотый" откатывался и заполз к ахматовцам попросить помощи. В итоге обколотые, обнюханные наркотой кадыровцы заломили ему руки, засунули кляп в рот, поставили на колени и каждый его изнасиловал", - розповів російський полонений.

Також дивіться: Десантники відбили ворожий штурм, знищили танк та бронемашину окупантів та ліквідували 12 росіян. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) росія (65146)


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Топ коментарі
+37
просто переплутали того з бараном, ну і в чому вони не праві?
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13.08.2024 22:59
+32
сльозі!..слозі счастья мешають мне писать!)))
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13.08.2024 23:00
+22
я за фахом вчитель... навіть не вмикав відео того організму... колеги підтвердять, що ми по обличчу бачимо людину немов на рентгені.. перед нами жертва кількох поколінь алкашів, всі ознаки дегенеративної олігофренії... те, що в народі невірно називають дебілом... це не хомо саіпєнс, це овоч з родини .... ну, нехай капустяних
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13.08.2024 23:32
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просто переплутали того з бараном, ну і в чому вони не праві?
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13.08.2024 22:59 Відповісти
А хіба баран не має прав ,як домашня тварина))
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13.08.2024 23:01 Відповісти
так то коли домашній, а тут аллах послав просто з неба
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13.08.2024 23:04 Відповісти
Маєте на увазі,що вони дикого грали?)))Ну то це взагалі альфасамці з акцентом)))
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13.08.2024 23:05 Відповісти
Вы слышали, как это существо разговаривает? Разве трудно такого спутать с бараном?
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14.08.2024 07:53 Відповісти
сльозі!..слозі счастья мешають мне писать!)))
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13.08.2024 23:00 Відповісти
Якщо серйозно,то виглядає на завчений текст.Я ні в якій мірі не виправдовую козой%бів,але довести цим сказане важко.Дивно,що цих гірських мачо в полоні не впізнали,саме гвалтівників,тоді можна було б щось стверджувати.
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13.08.2024 23:04 Відповісти
теж так здається. вкидує ()
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13.08.2024 23:17 Відповісти
одне тявкнуло так сцикливо, друге йому підгавкнуо, так кацапчики? що не подобається, а так ваших охмед любить, та знаєте ви це добре, але треба щось тявкати, шавки паршиві.
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14.08.2024 08:51 Відповісти
А що вам терпілам залишається робити , не можете сопротивлятись хоч якесь задоволення получіть .
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13.08.2024 23:04 Відповісти
Армія зробить з кацапа мужчіну !
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13.08.2024 23:08 Відповісти
Кроха-сын к отцу пришел
И сказала кроха:
- Пися в писю - хорошо!!!
Пися в попу - плохо!!!
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13.08.2024 23:10 Відповісти
я за фахом вчитель... навіть не вмикав відео того організму... колеги підтвердять, що ми по обличчу бачимо людину немов на рентгені.. перед нами жертва кількох поколінь алкашів, всі ознаки дегенеративної олігофренії... те, що в народі невірно називають дебілом... це не хомо саіпєнс, це овоч з родини .... ну, нехай капустяних
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13.08.2024 23:32 Відповісти
Пане Григорію, я бачила таких людей в Ізраїілі( це люди з( отклонением рус) наркота + алкоголізм, вони не справні, і їм навіть не допоможе спецлікарня, тому їх і кохають.....
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13.08.2024 23:49 Відповісти
Це може бути правдою але ніколи не можна довіряти полоненим.
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13.08.2024 23:45 Відповісти
Він сказав правду, таких *******....
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13.08.2024 23:50 Відповісти
"Дрючба народав"!
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13.08.2024 23:53 Відповісти
а ролик для тік-току зняли як вони героїчно піськами б'ються?
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14.08.2024 00:03 Відповісти
Суцільний треш!!! Але, якщо бунтував навколішки, то й хз...
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14.08.2024 00:10 Відповісти
Суцільний треш!!! Але, якщо бунтував навколішки, то й хз...
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14.08.2024 00:11 Відповісти
чурок не вчать,что попа для того,щоб какать)
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14.08.2024 00:17 Відповісти
Утки в озере плывут, серенькие, крякают
В ж.пу казака **..т, аж медальки брякают.

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14.08.2024 00:54 Відповісти
Скрепы, шо. С лаптями путинячими только так. Дидов.*****.
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14.08.2024 01:03 Відповісти
ГГГООООООООЙДААААААА!
По суті.
Розстріляти це лайно. Воно нікому не потрібне.
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14.08.2024 01:07 Відповісти
Ахмат ваньку в .опу жахнул,
потекла из .опы кровь.
Ты не плачь, не плачь ванюша,
это первая любовь.
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14.08.2024 01:08 Відповісти
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14.08.2024 02:43 Відповісти
як можна знущатись над людиною зі зброєю???
тільки у кацапії!
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14.08.2024 06:10 Відповісти
Только в Рашке могут изнасиловать вооруженных автотаматами солдат,страх перед горцами на генетическом уровне.
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14.08.2024 06:56 Відповісти
І при цьому кацапи проти ЛГБТ. 😁
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14.08.2024 08:14 Відповісти
Трохи дивує одержимість полонених чеченцями.
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14.08.2024 08:20 Відповісти
Тепер зрозуміло чому ваЗЕлін перед какдиром вибачався!!!
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14.08.2024 08:26 Відповісти
та для кадыр овецкого "тык-тыка" знімали "трёхсотая жопа", епізод "не винаватные мы! он сам прилез" ))
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14.08.2024 08:45 Відповісти
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14.08.2024 09:04 Відповісти
кадирівці мавпи брудні.
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14.08.2024 12:40 Відповісти
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14.08.2024 12:45 Відповісти
у него что автомата не было???
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14.08.2024 13:43 Відповісти
 
 