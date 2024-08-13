Полонений росіянин розповів про знущання в армії РФ: "Нашего "трехсотого" кадыровцы поставили на колени и изнасиловали". ВIДЕО
Військовополонений Михайло Холодов із 291-го мотострілецького полку ЗС РФ, узятий у полон українськими воїнами, розповів про те, чому росіяни більше не просять допомоги у кадировців.
За словами полоненого, один поранений окупант попросив допомоги в інших росіян, однак був зґвалтований, інформує Цензор.НЕТ.
"Один наш "трехсотый" откатывался и заполз к ахматовцам попросить помощи. В итоге обколотые, обнюханные наркотой кадыровцы заломили ему руки, засунули кляп в рот, поставили на колени и каждый его изнасиловал", - розповів російський полонений.
Топ коментарі
+37 untrollable
показати весь коментар13.08.2024 22:59
+32 Bander UA
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+22 Григорий Бондаренко #527937
показати весь коментар13.08.2024 23:32
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И сказала кроха:
- Пися в писю - хорошо!!!
Пися в попу - плохо!!!
В ж.пу казака **..т, аж медальки брякают.
По суті.
Розстріляти це лайно. Воно нікому не потрібне.
потекла из .опы кровь.
Ты не плачь, не плачь ванюша,
это первая любовь.
тільки у кацапії!