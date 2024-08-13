Десантники відбили ворожий штурм, знищили танк та бронемашину окупантів та ліквідували 12 росіян. ВIДЕО

Воїни 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади відбили російський штурм. Ворог зазнав втрат у техніці та особовому складі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ у телеграмі.

Окупанти для штурму задіяли два танки та одну бронемашину з десантом. Їх атакувала українська артилерія, також у бою брали участь протитанкісти та оператори ударних дронів.

"12 окупантів вигоріли дотла. Ще стільки ж зазнали поранень. Єдиний танк, який вижив у тій атаці, безславно тікав з поля бою", - уточнили у ДШВ.

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