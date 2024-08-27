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Бійці 14-ї ОМБр знищили польовий склад окупантів та гармату Гіацинт-Б на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

УАЗ-"буханка", польовий склад пально-мастильних матеріалів та боєкомплекту та гармата Гіацинт-Б - чергові ворожі цілі, знищені воїнами 14 окремої механізованої бригади ЗСУ на Куп’янському напрямку.

Відповідне відео опубліковане на сторінці Сухопутних військ, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бійці 14-ї ОМБр дроном знищили склад БК окупантів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

14 окрема механізована бригада (99)


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Україна переможе! Підтримуймо Захисників України, попри усі перешкоди, привладних приблуд95 з Оманщини!!
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27.08.2024 23:39 Відповісти
 
 