Бійці 14-ї ОМБр знищили польовий склад окупантів та гармату Гіацинт-Б на Куп’янському напрямку. ВIДЕО
УАЗ-"буханка", польовий склад пально-мастильних матеріалів та боєкомплекту та гармата Гіацинт-Б - чергові ворожі цілі, знищені воїнами 14 окремої механізованої бригади ЗСУ на Куп’янському напрямку.
Відповідне відео опубліковане на сторінці Сухопутних військ, інформує Цензор.НЕТ.
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