Бойцы 14-й ОМБр уничтожили полевой склад оккупантов и пушку Гиацинт-Б на Купянском направлении. ВИДЕО
УАЗ-"буханка", полевой склад горюче-смазочных материалов и боекомплекта и пушка Гиацинт-Б - очередные вражеские цели, уничтоженные воинами 14 отдельной механизированной бригады ВСУ на Купянском направлении.
Соответствующее видео опубликовано на странице Сухопутных войск, информирует Цензор.НЕТ.
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