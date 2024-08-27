Бойцы 14-й ОМБр уничтожили полевой склад оккупантов и пушку Гиацинт-Б на Купянском направлении. ВИДЕО

УАЗ-"буханка", полевой склад горюче-смазочных материалов и боекомплекта и пушка Гиацинт-Б - очередные вражеские цели, уничтоженные воинами 14 отдельной механизированной бригады ВСУ на Купянском направлении.

Соответствующее видео опубликовано на странице Сухопутных войск, информирует Цензор.НЕТ.

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