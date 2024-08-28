Воїни 28-ї ОМБр приземлили ворожий штурмовик Су-25 на Краматорському напрямку, - ОСУВ "Хортиця". ВIДЕО
Воїни 28-ї ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу вразили російський штурмовик Су-25.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".
"Воїни-зенітники 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу влучним пострілом із ПЗРК приземлили черговий Су-25. На Краматорському напрямку наші військові збили російський літак Су-25, який намагався вести обстріли позицій підрозділів Сил оборони", - йдеться у повідомленні.
Телеграм-канали поширюють відео, на якому, як стверджується, зафіксовано момент влучання у ворожий літак.
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Той хтось - молодець.
Як https://www.linkedin.com/posts/beretta-defense-technologies_benelli-m4-ai-drone-guardian-activity-7228776084807286785-TrDm/ зазначено у заяві зброярської фірми, що входить до відомої родини виробників гвинтівок, автоматів та пістолетів Beretta Defense Technologies, напівавтоматична рушниця, названа M4 Advanced Impact (AI) Drone Guardian, призначена для використання з 6,1-мм картеччю, повідомляє ***********.
Зважаючи на складність нейтралізації дронів у польоті, ця модифікована рушниця M4 розроблена таким чином, щоб бути простою у використанні, з конкретним націлюванням на точку влучення у радіусі 50 м і більше.
Benelli вибрала напівавтоматичну рушницю M4 як основу для свого нового проєкту. Розроблений понад два десятиліття тому короткохідний газовий поршень з автоматичною системою регулювання газу успішно показав себе у багатьох збройних силах та органах влади.
Ефективна дальність бою Drone Guardian оцінюється в 50 м за даними Benelli з максимальною дальністю бою до 100 м. За словами виробника, унікальність версії AI у тому, що завдяки модифікованому чоку шрот ефективний на дистанції 50 м і більше, зберігаючи високий рівень швидкості та енергії.
Ще-б зробить з неї "підствольник" - щоб кожен солдат це мав! У бою в окопах - прекрасно теж діятиме "Бронік" не проб"є - але ж залишаються відкритими руки з ногами І лице! Картеч 6 мм валить підсвинків до 50-60 кг на відстані до 40-50 м А людина набарато слабіша на рану!
Мінімум щоб людей було задіяно і по максимуму часу, щоб ті відстежували і знищували.
І плюс автономні системи, за кожним БМП не прикріпиш екіпаж із дробовиками
У мене стаж мисливський - більше 30 років Тому я знаю - про що кажу
Кацап зрозумів що небо то не його покликання і відразу ж записався в піхоту.
Без зайвих формальностей, відразу в лісосмугу.