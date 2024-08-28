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Воїни 28-ї ОМБр приземлили ворожий штурмовик Су-25 на Краматорському напрямку, - ОСУВ "Хортиця". ВIДЕО

Воїни 28-ї ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу вразили російський штурмовик Су-25.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

"Воїни-зенітники 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу влучним пострілом із ПЗРК приземлили черговий Су-25. На Краматорському напрямку наші військові збили російський літак Су-25, який намагався вести обстріли позицій підрозділів Сил оборони", - йдеться у повідомленні.

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Телеграм-канали поширюють відео, на якому, як стверджується, зафіксовано момент влучання у ворожий літак.

Автор: 

літак (2903) ОСУВ Хортиця (367) знищення (7235) 28 окрема механізована бригада (187)


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Топ коментарі
+20
Перед падінням "серонув" тепловими пастками" Але було пізно!
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28.08.2024 07:41
+9
Італійська компанія Benelli розробила далекобійну зброю для захисту від дронів на близькій відстані на основі своєї платформи M4.

Як https://www.linkedin.com/posts/beretta-defense-technologies_benelli-m4-ai-drone-guardian-activity-7228776084807286785-TrDm/ зазначено у заяві зброярської фірми, що входить до відомої родини виробників гвинтівок, автоматів та пістолетів Beretta Defense Technologies, напівавтоматична рушниця, названа M4 Advanced Impact (AI) Drone Guardian, призначена для використання з 6,1-мм картеччю, повідомляє ***********.

Зважаючи на складність нейтралізації дронів у польоті, ця модифікована рушниця M4 розроблена таким чином, щоб бути простою у використанні, з конкретним націлюванням на точку влучення у радіусі 50 м і більше.

Benelli вибрала напівавтоматичну рушницю M4 як основу для свого нового проєкту. Розроблений понад два десятиліття тому короткохідний газовий поршень з автоматичною системою регулювання газу успішно показав себе у багатьох збройних силах та органах влади.

Ефективна дальність бою Drone Guardian оцінюється в 50 м за даними Benelli з максимальною дальністю бою до 100 м. За словами виробника, унікальність версії AI у тому, що завдяки модифікованому чоку шрот ефективний на дистанції 50 м і більше, зберігаючи високий рівень швидкості та енергії.

Ще-б зробить з неї "підствольник" - щоб кожен солдат це мав! У бою в окопах - прекрасно теж діятиме "Бронік" не проб"є - але ж залишаються відкритими руки з ногами І лице! Картеч 6 мм валить підсвинків до 50-60 кг на відстані до 40-50 м А людина набарато слабіша на рану!
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28.08.2024 07:53
+8
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28.08.2024 07:55
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Перед падінням "серонув" тепловими пастками" Але було пізно!
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28.08.2024 07:41 Відповісти
Таке відчуття, що пілот сам не вписався в те, що задумав
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28.08.2024 07:52 Відповісти
Мабуть хтось його примусив.

Той хтось - молодець.
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28.08.2024 07:56 Відповісти
Ви думаєте у кацапні всі Еріх Хертмани літають чи Покришкiни?
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28.08.2024 08:01 Відповісти
Покришкін? Ви спалились... Вам не заплатять... Доречно було б - Кожедуб...
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28.08.2024 08:07 Відповісти
Не, нормально. Уже проплатили
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28.08.2024 08:09 Відповісти
Не звертайте уваги - пенсіонер розважається.
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28.08.2024 08:10 Відповісти
Та все "простіше" Пілот при вході в "зону ризику" (перед пуском (скидом **********) може включить відстріл "теплових пасток" Цьому - "на павезло"! Відстрелили в той момент - коли "Ігла" вже була на фінальній траєкторії
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29.08.2024 10:35 Відповісти
Схоже на те, що вже "відпрацювали" та тікали, а наші хлопці влаштували пастку.
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29.08.2024 12:02 Відповісти
Ражденний ползать лєтать нє может
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28.08.2024 07:43 Відповісти
Народжений повзати літає в клюві
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28.08.2024 07:52 Відповісти
Він за берізкою сховався. Це нова нанотехнологія
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28.08.2024 07:49 Відповісти
Італійська компанія Benelli розробила далекобійну зброю для захисту від дронів на близькій відстані на основі своєї платформи M4.

Як https://www.linkedin.com/posts/beretta-defense-technologies_benelli-m4-ai-drone-guardian-activity-7228776084807286785-TrDm/ зазначено у заяві зброярської фірми, що входить до відомої родини виробників гвинтівок, автоматів та пістолетів Beretta Defense Technologies, напівавтоматична рушниця, названа M4 Advanced Impact (AI) Drone Guardian, призначена для використання з 6,1-мм картеччю, повідомляє ***********.

Зважаючи на складність нейтралізації дронів у польоті, ця модифікована рушниця M4 розроблена таким чином, щоб бути простою у використанні, з конкретним націлюванням на точку влучення у радіусі 50 м і більше.

Benelli вибрала напівавтоматичну рушницю M4 як основу для свого нового проєкту. Розроблений понад два десятиліття тому короткохідний газовий поршень з автоматичною системою регулювання газу успішно показав себе у багатьох збройних силах та органах влади.

Ефективна дальність бою Drone Guardian оцінюється в 50 м за даними Benelli з максимальною дальністю бою до 100 м. За словами виробника, унікальність версії AI у тому, що завдяки модифікованому чоку шрот ефективний на дистанції 50 м і більше, зберігаючи високий рівень швидкості та енергії.

Ще-б зробить з неї "підствольник" - щоб кожен солдат це мав! У бою в окопах - прекрасно теж діятиме "Бронік" не проб"є - але ж залишаються відкритими руки з ногами І лице! Картеч 6 мм валить підсвинків до 50-60 кг на відстані до 40-50 м А людина набарато слабіша на рану!
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28.08.2024 07:53 Відповісти
50 і 100 метрів - це вже не варіант. Скільки таких рухомих платформ для прикриття одного Рівного потрібно?
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28.08.2024 08:05 Відповісти
А до чого тут "Рівне"? Тут мова йде про застосування цих "гладкостволок на полі бою Проти "дронів ближнього бою" - а не проти "шахедів"
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28.08.2024 08:09 Відповісти
Назва обласного центру написана в лапках " " длі підкреслення зневаги?
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28.08.2024 08:35 Відповісти
А твій коментар - для підкреслення у тебе "обмеженості розуму"? "Рівне" в "лапках" - тому що підкреслюється що це - "тиловий район" А він може буть і під Луцьком чи Львовом А я мову веду про лінію фронту І про бортьбу не з БПЛА дальньої дії - а про дрони переднього краю!
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28.08.2024 08:46 Відповісти
Бачу, тебе давно не блокували адміни на 3 дні. Чи хамло по життю?
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29.08.2024 23:19 Відповісти
А ти у нас "суперзнавець"? Знаєш - за що блокують?
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30.08.2024 01:57 Відповісти
Можливо. Але тут уже хід не в тому напрямку. Як на мене, то тут картеч не допоможе, потрібно вже мислити в глобальній війні безпілотників.
Мінімум щоб людей було задіяно і по максимуму часу, щоб ті відстежували і знищували.
І плюс автономні системи, за кожним БМП не прикріпиш екіпаж із дробовиками
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28.08.2024 08:36 Відповісти
Це -індивідуальна зброя ПІХОТИНЦЯ! Ти ж не дивуєшся: "А навіщо солдату "мала саперна лопатка? Адже є інженерна техніка!"
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28.08.2024 08:42 Відповісти
Що тут обговорювати, якщо тільки в планах? Чим конкретно вона краща за те, що просто солдат матиме паралельно мисливську рушницю зі стандартною картеччю - я не зрозумів. Ти зрозумів з їхніх слів?
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28.08.2024 08:52 Відповісти
Звичайна мисливська рушниця б"є слабіше Тут мова ведеться про спеціалізований "ствол" У підствольному магазині - 7 патронів +1 у стволі Вогонь ведеться напівавтоматичний (тобто стрільцю треба лише натискать на спусковий гачок для дійснення пострілу) Патрони "магнум" Тобто довжина гільзи не 70 мм - а 76мм Значить - посилений заряд пороху та збільшений "снаряд" Сталеві кульки Якщо калібр їх 6 мм - значить їх там буде близько 40 штук Добрий "пучок" - "обльотів" буде мало Спеціальний "чок" (звуження на кінці ствола яке підвищує кучність та дальність пострілу) В ближньому бою це набагато страшніше автомата!
У мене стаж мисливський - більше 30 років Тому я знаю - про що кажу
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28.08.2024 09:06 Відповісти
Цікаво, чому Бенеллі вибрали для цього газоотвод, а не свою фірмову інерциалку? Для всеядності патронів чи щоб
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28.08.2024 09:41 Відповісти
Чи щоб ЩО?
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28.08.2024 13:04 Відповісти
Це в першу чергу для захисту техніки та об'єктів на "передку".
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28.08.2024 08:12 Відповісти
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28.08.2024 07:55 Відповісти
Ай молодець!
Кацап зрозумів що небо то не його покликання і відразу ж записався в піхоту.
Без зайвих формальностей, відразу в лісосмугу.
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28.08.2024 08:37 Відповісти
Кажись "Стугною" приземлили пташку...
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28.08.2024 09:07 Відповісти
не перегибай
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28.08.2024 19:29 Відповісти
Дивно, відео обривається на найцікавішому моменті, де падіння, вибух, клуби чорного диму, чи це вже не цікаво?
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28.08.2024 11:17 Відповісти
Це не перший і не другий раз так. Коли відео обривається на найцікавішому моменті.
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28.08.2024 11:34 Відповісти
А що збивають Ф-16, хто чув?)))) Чі їх для мєбєлі брали)))
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28.08.2024 14:06 Відповісти
Казали, за ракетами літали
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28.08.2024 17:24 Відповісти
кацапольот побачив, що налівают боярку, і далі все як в тумані...
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28.08.2024 19:28 Відповісти
Отямився - кабздон співає.
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29.08.2024 11:54 Відповісти
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28.08.2024 21:20 Відповісти
 
 