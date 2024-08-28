Воїни 28-ї ОМБр приземлили ворожий штурмовик Су-25 на Краматорському напрямку, - ОСУВ "Хортиця". ВIДЕО

Воїни 28-ї ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу вразили російський штурмовик Су-25.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

"Воїни-зенітники 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу влучним пострілом із ПЗРК приземлили черговий Су-25. На Краматорському напрямку наші військові збили російський літак Су-25, який намагався вести обстріли позицій підрозділів Сил оборони", - йдеться у повідомленні.

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Телеграм-канали поширюють відео, на якому, як стверджується, зафіксовано момент влучання у ворожий літак.