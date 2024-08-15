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В Іркутській області РФ впав стратегічний бомбардувальник Ту-22М3

ту-22м3

Міноборони Росії повідомило, що в Іркутській області при виконанні планового польоту зазнав катастрофи стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Екіпаж катапультувався. Літак впав у безлюдній місцевості. На землі руйнувань немає", - заявили в Міноборони РФ.

Причиною катастрофи бомбардувальника, за попередніми даними, стала технічна несправність.

Довідково

Ту-22М3 - дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник, входить до складу далекої авіації ВКС Росії. Літаки далекої авіації - повітряний компонент російської ядерної тріади, але також вони можуть завдавати ударів звичайним ракетно-бомбовим озброєнням, у тому числі крилатими ракетами. Використовуються ворогом для ударів по Україні крилатими ракетами Х-22.

Також читайте: Російський Су-34 розбився у горах Північної Осетії, екіпаж загинув

Автор: 

авіакатастрофа (1095) росія (64984) літак (2900)


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Топ коментарі
+56
*******. Піду зроблю собі каву.
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15.08.2024 18:24
+39
не погано, але мало.
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15.08.2024 18:24
+27
файно
дуже-дуже-дуже шкода, що кацапопілоти катапультувалися.
одна надія - травми, несумісні із подальшим пілотуванням
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15.08.2024 18:25
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.. це катастрофа...бо один долетів до землі разом з літаком! ))) Якщо після одної доб, навіть при катапультуванні всіх... один здохне, то це вважається катастрофою. Якщо здохне пізніше...аварія!! Такі авіаційні закони.
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15.08.2024 21:51 Відповісти
ну и х.... с ним
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15.08.2024 20:19 Відповісти
Шо, апять наібнувся?
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15.08.2024 20:24 Відповісти
Хлапок, задьімлєніє, жосткая пасадка...
Патаму чьта фірма ТУ вьіпускаєт фуєту.
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15.08.2024 20:34 Відповісти
Мабуть, у нього була якась стратегія і він її всю дорогу притримувався…
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15.08.2024 20:40 Відповісти
Дальній бомбардувальник Ту-22М перебуває на озброєнні ЗС РФ з початку 70-х років і не випускається з початку 90-х років. Згідно з відкритими даними, станом на початок року Росія мала близько 60 таких літаків, з яких близько половини були здатні літати.
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15.08.2024 21:14 Відповісти
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15.08.2024 21:22 Відповісти
Накурились плану і полетіли у плановий політ.
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15.08.2024 22:43 Відповісти
не по темі але
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16.08.2024 00:05 Відповісти
Ту-22М3 - производился с 1978 по 1993 год

20 років наймолодшому екземпляру
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15.08.2024 23:07 Відповісти
30
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16.08.2024 13:20 Відповісти
он оказался тяжелее воздуха
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16.08.2024 06:41 Відповісти
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