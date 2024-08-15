В Іркутській області РФ впав стратегічний бомбардувальник Ту-22М3

Міноборони Росії повідомило, що в Іркутській області при виконанні планового польоту зазнав катастрофи стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Екіпаж катапультувався. Літак впав у безлюдній місцевості. На землі руйнувань немає", - заявили в Міноборони РФ.

Причиною катастрофи бомбардувальника, за попередніми даними, стала технічна несправність.

Довідково

Ту-22М3 - дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник, входить до складу далекої авіації ВКС Росії. Літаки далекої авіації - повітряний компонент російської ядерної тріади, але також вони можуть завдавати ударів звичайним ракетно-бомбовим озброєнням, у тому числі крилатими ракетами. Використовуються ворогом для ударів по Україні крилатими ракетами Х-22.

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