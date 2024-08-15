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В Иркутской области РФ упал стратегический бомбардировщик Ту-22М3

ту-22м3

Минобороны России сообщило, что в Иркутской области при выполнении планового полета потерпел катастрофу стратегический бомбардировщик Ту-22М3.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Экипаж катапультировался. Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет", - заявили в Минобороны РФ.

Причиной катастрофы бомбардировщика, по предварительным данным, стала техническая неисправность.

Справочно

Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик, входит в состав дальней авиации ВКС России. Самолеты дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады, но также они могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами. Используются врагом для ударов по Украине крылатыми ракетами.

Автор: 

авиакатастрофа (1719) россия (95393) самолет (3589)


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Топ комментарии
+56
*******. Піду зроблю собі каву.
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15.08.2024 18:24
+39
не погано, але мало.
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15.08.2024 18:24
+27
файно
дуже-дуже-дуже шкода, що кацапопілоти катапультувалися.
одна надія - травми, несумісні із подальшим пілотуванням
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15.08.2024 18:25
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.. це катастрофа...бо один долетів до землі разом з літаком! ))) Якщо після одної доб, навіть при катапультуванні всіх... один здохне, то це вважається катастрофою. Якщо здохне пізніше...аварія!! Такі авіаційні закони.
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15.08.2024 21:51 Ответить
ну и х.... с ним
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15.08.2024 20:19 Ответить
Шо, апять наібнувся?
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15.08.2024 20:24 Ответить
Хлапок, задьімлєніє, жосткая пасадка...
Патаму чьта фірма ТУ вьіпускаєт фуєту.
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15.08.2024 20:34 Ответить
Мабуть, у нього була якась стратегія і він її всю дорогу притримувався…
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15.08.2024 20:40 Ответить
Дальній бомбардувальник Ту-22М перебуває на озброєнні ЗС РФ з початку 70-х років і не випускається з початку 90-х років. Згідно з відкритими даними, станом на початок року Росія мала близько 60 таких літаків, з яких близько половини були здатні літати.
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15.08.2024 21:14 Ответить
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15.08.2024 21:22 Ответить
Накурились плану і полетіли у плановий політ.
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15.08.2024 22:43 Ответить
не по темі але
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16.08.2024 00:05 Ответить
Ту-22М3 - производился с 1978 по 1993 год

20 років наймолодшому екземпляру
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15.08.2024 23:07 Ответить
30
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16.08.2024 13:20 Ответить
он оказался тяжелее воздуха
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16.08.2024 06:41 Ответить
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