В Иркутской области РФ упал стратегический бомбардировщик Ту-22М3

Минобороны России сообщило, что в Иркутской области при выполнении планового полета потерпел катастрофу стратегический бомбардировщик Ту-22М3.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Экипаж катапультировался. Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет", - заявили в Минобороны РФ.

Причиной катастрофы бомбардировщика, по предварительным данным, стала техническая неисправность.

Справочно

Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик, входит в состав дальней авиации ВКС России. Самолеты дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады, но также они могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами. Используются врагом для ударов по Украине крылатыми ракетами.