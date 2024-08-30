Зеленський провів Ставку: Покровський напрямок, навчальний рік та енергетика. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, було розглянуто три ключові питання.
"Доповідь Головкома Сирського щодо ситуації на передовій – передусім Покровський напрямок. Окремо Головком доповів про деталі операції в Курській області, зокрема чергове поповнення обмінного фонду. Це надзвичайно важливо для посилення наших позицій у процесах обміну", - йдеться в повідомленні.
Другим питанням була підготовка до навчального року.
"Доповіді Премʼєр-міністра Шмигаля, міністра внутрішніх справ Клименка міністра освіти і науки Лісового. Безпекові питання, а також аналіз щодо будівництва укриттів. Уряд має усвідомлювати й персональну відповідальність за підготовку шкіл з погляду енергетичних викликів.
Третє – енергетика. Стан ліквідації наслідків російських ударів. Аналіз деяких питань щодо будівництва захисних споруд. Ключове завдання – максимально можливе посилення роботи за кожним із цих трьох напрямів", - підсумував він.
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Они и под Покровском прорвались?
Надо срочно бросить туда Татарова!!!!
Ті для нього свої
Сказочный *******!!
Ну и народ ,конечно, тоже сказочный *******
Жаль,народ нельзя посадить на пожизненное
Чтобы он снова не сделал ******************** ВЫБОРА
ставленик єрмака
Отлично сказано!
Тепер на доріжку і спатки...
А ще стільки гарних ідей є:
- десант за Урал;
- захоплення Владивостока;
- літєть і всєх бамбіть.
Недоносок таким чином мабудь уявляє себе в ролі Сраліна.