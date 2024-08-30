Зеленський провів Ставку: Покровський напрямок, навчальний рік та енергетика. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, було розглянуто три ключові питання.

"Доповідь Головкома Сирського щодо ситуації на передовій – передусім Покровський напрямок. Окремо Головком доповів про деталі операції в Курській області, зокрема чергове поповнення обмінного фонду. Це надзвичайно важливо для посилення наших позицій у процесах обміну", - йдеться в повідомленні.

Другим питанням була підготовка до навчального року.

"Доповіді Премʼєр-міністра Шмигаля, міністра внутрішніх справ Клименка міністра освіти і науки Лісового. Безпекові питання, а також аналіз щодо будівництва укриттів. Уряд має усвідомлювати й персональну відповідальність за підготовку шкіл з погляду енергетичних викликів.



Третє – енергетика. Стан ліквідації наслідків російських ударів. Аналіз деяких питань щодо будівництва захисних споруд. Ключове завдання – максимально можливе посилення роботи за кожним із цих трьох напрямів", - підсумував він.

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