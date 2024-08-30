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Зеленський провів Ставку: Покровський напрямок, навчальний рік та енергетика. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, було розглянуто три ключові питання.

"Доповідь Головкома Сирського щодо ситуації на передовій – передусім Покровський напрямок. Окремо Головком доповів про деталі операції в Курській області, зокрема чергове поповнення обмінного фонду. Це надзвичайно важливо для посилення наших позицій у процесах обміну", - йдеться в повідомленні.

Другим питанням була підготовка до навчального року.

"Доповіді Премʼєр-міністра Шмигаля, міністра внутрішніх справ Клименка міністра освіти і науки Лісового. Безпекові питання, а також аналіз щодо будівництва укриттів. Уряд має усвідомлювати й персональну відповідальність за підготовку шкіл з погляду енергетичних викликів.

Третє – енергетика. Стан ліквідації наслідків російських ударів. Аналіз деяких питань щодо будівництва захисних споруд. Ключове завдання – максимально можливе посилення роботи за кожним із цих трьох напрямів", - підсумував він.

Читайте: Росія використала щонайменше 127 ракет і 109 дронів під час сьогоднішньої атаки, - Зеленський на засіданні Ставки

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) Ставка (135)


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Топ коментарі
+14
Говорили про ЧЕЧЕНЦЕВ?
Они и под Покровском прорвались?
Надо срочно бросить туда Татарова!!!!
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30.08.2024 15:12
+10
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30.08.2024 15:17
+10
Зеленский уже наруководил на пожизненное
Сказочный *******!!
Ну и народ ,конечно, тоже сказочный *******
Жаль,народ нельзя посадить на пожизненное
Чтобы он снова не сделал ******************** ВЫБОРА
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30.08.2024 15:39
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Говорили про ЧЕЧЕНЦЕВ?
Они и под Покровском прорвались?
Надо срочно бросить туда Татарова!!!!
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30.08.2024 15:12 Відповісти
І Люсю із Подляком
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30.08.2024 15:14 Відповісти
Їм ще марсиан вбивати.
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30.08.2024 15:29 Відповісти
Он убивает фалангитов Птолемея, сейчас.
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30.08.2024 15:23 Відповісти
То не ті.
Ті для нього свої
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30.08.2024 15:27 Відповісти
А до якого з діадохів він відноситься?
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30.08.2024 15:31 Відповісти
За геноцид чеченців Татаров відпоаідатиме особисто. Зєлєнскій такої команди не давав.
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30.08.2024 15:33 Відповісти
Зеленский уже наруководил на пожизненное
Сказочный *******!!
Ну и народ ,конечно, тоже сказочный *******
Жаль,народ нельзя посадить на пожизненное
Чтобы он снова не сделал ******************** ВЫБОРА
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30.08.2024 15:39 Відповісти
допоки при владі земерзота , ми потужно здамо всю Країну. Страшно що нас очікує, Патріоти єднайтесь і перестаньте " потім розберемся" Не встигнете , не переможете , йому пох- воно втече в оман
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30.08.2024 16:35 Відповісти
Поговорили про Покровськ - а виводи - чого ми так швидко відходим
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30.08.2024 15:15 Відповісти
Як відходимо,так й поговорили.
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30.08.2024 15:32 Відповісти
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30.08.2024 15:17 Відповісти
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30.08.2024 15:57 Відповісти
просрочений
ставленик єрмака
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30.08.2024 15:17 Відповісти
Зеленський робив ставки на покровський напрямок, навчальний рік та енергетику..
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30.08.2024 15:26 Відповісти
Є інфо, яка ставка спрацювала?
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30.08.2024 15:29 Відповісти
5 баллов!
Отлично сказано!
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30.08.2024 15:41 Відповісти
Зеро.
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30.08.2024 16:57 Відповісти
Хана Покровську. Рятуйтесь, хто може!
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30.08.2024 15:26 Відповісти
Ворог чотири місяці веде наступ на покровському напрямку ,а все почалось зі звільнення Залужного і його команди в лютому на той час Авдіївка була під повним нашим контролем ,за цей час ворог захопив понад тридцять населених пунктів і просунувся більше як на тридцять кілометрів.
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30.08.2024 15:29 Відповісти
Ну, провів, і маладца.
Тепер на доріжку і спатки...
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30.08.2024 15:32 Відповісти
вова ти втомився
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30.08.2024 15:36 Відповісти
Який сенс звітувати перед істотою, яка не здатна зв'язати три слова в речення?
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30.08.2024 15:48 Відповісти
Обговорили все те, що вже просрано...

А ще стільки гарних ідей є:
- десант за Урал;
- захоплення Владивостока;
- літєть і всєх бамбіть.
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30.08.2024 15:50 Відповісти
Вже скільки було цих "ставок", а толку від них як було "зеро" так і залишилось, посиділи, позвизділи, порозходились, а ворог як просувався на Покровському напрямку так і просувається
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30.08.2024 16:08 Відповісти
Насуплені "хмурияброві зі ставка недонапалєвона", не перед ним а збоку(ракурс для нас) , винуватоопучеща голова двічі Героя України генерала на екрані - вистава з кращих кремлівських масляков-шоу ... ШКОЛА АКТЕРСКАВА і РЕЖІСЬОРСКАВА МАСТЄРСТВА ГЕБЕНІЇ .
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30.08.2024 16:08 Відповісти
Ставка затвердила ОФРЕКОРДС -"татарова не чіпати!", Єрмак отримав маляву з Кремля- "Тільки спробуйте!!!"
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30.08.2024 16:15 Відповісти
Іншими словами, гундосий Дегрот просирає усе, до чого дотягується. Енергетика вже вийшла з чату, за нею - тил, на черзі - фронт. Імбецил гундосий, як і його недорозвинутий лохторат.
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30.08.2024 16:56 Відповісти
Зроби Господи, так: херпіду: " я устал, я ухожу.."
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30.08.2024 17:28 Відповісти
І в якому з цих питань воно бодай трохи розуміється?
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30.08.2024 17:42 Відповісти
чергове ППР. попистіли, попистіли й розійшлися.
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30.08.2024 19:09 Відповісти
Не навчальний, а начхальний.
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30.08.2024 23:58 Відповісти
Робоче засідання кабміну назвали Ставкою.
Недоносок таким чином мабудь уявляє себе в ролі Сраліна.
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31.08.2024 21:08 Відповісти
Ставка - це збродище некомпетентних осіб, половина з яких не мають жодного стосунку до армії.
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01.09.2024 13:46 Відповісти
 
 