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Бійці мобільної групи ППО знищують повітряну ціль. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований фрагмент бойової роботи мобільної групи ППО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські воїни знищують повітряну ціль із зенітної установки.

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безпілотник (4435) ППО (3331) знищення (7702)


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04.11.2024 11:10 Відповісти
Мобільній групі ППО
щира подяка за відмінну роботу і респект 👍🏼🙏🏼❤️
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04.11.2024 11:11 Відповісти
супер! особливо зараз, коли ці грьобані шахеди в режимі нон-стоп...
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04.11.2024 11:25 Відповісти
це ще далеко не пік. Росіяни будуть намагатись застосування шахедів довести до цілодобового. Тому завди в Алабузі і Іжевську працюють цілодобово. Можливо, що наразі їх виробнитво розгортається ще десь, достатньо далеко від нашого кордону.
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04.11.2024 13:03 Відповісти
Кілька днів тому вночі чув дарчанні "мопеда" потім роботу такої ж зброї. "Мопед" заглох але спалаху не було.
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04.11.2024 13:01 Відповісти
дуралей
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04.11.2024 14:07 Відповісти
 
 