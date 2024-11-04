Бійці мобільної групи ППО знищують повітряну ціль. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований фрагмент бойової роботи мобільної групи ППО.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські воїни знищують повітряну ціль із зенітної установки.
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щира подяка за відмінну роботу і респект 👍🏼🙏🏼❤️