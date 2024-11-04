Бойцы мобильной группы ПВО уничтожают воздушную цель. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой заснят фрагмент боевой работы мобильной группы ПВО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские воины уничтожают воздушную цель из зенитной установки.
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щира подяка за відмінну роботу і респект 👍🏼🙏🏼❤️