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Бойцы мобильной группы ПВО уничтожают воздушную цель. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой заснят фрагмент боевой работы мобильной группы ПВО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские воины уничтожают воздушную цель из зенитной установки.

Читайте также: Уничтожены 50 из 80 "Шахедов", еще 27 - локационно потеряны, - Воздушные силы

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беспилотник (3847) ПВО (2887) уничтожение (7383)


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04.11.2024 11:10 Ответить
Мобільній групі ППО
щира подяка за відмінну роботу і респект 👍🏼🙏🏼❤️
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04.11.2024 11:11 Ответить
супер! особливо зараз, коли ці грьобані шахеди в режимі нон-стоп...
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04.11.2024 11:25 Ответить
це ще далеко не пік. Росіяни будуть намагатись застосування шахедів довести до цілодобового. Тому завди в Алабузі і Іжевську працюють цілодобово. Можливо, що наразі їх виробнитво розгортається ще десь, достатньо далеко від нашого кордону.
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04.11.2024 13:03 Ответить
Кілька днів тому вночі чув дарчанні "мопеда" потім роботу такої ж зброї. "Мопед" заглох але спалаху не було.
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04.11.2024 13:01 Ответить
дуралей
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04.11.2024 14:07 Ответить
 
 