Прикордонники знищили 4 гармати, гаубицю, міномет "Васильок" та броньовик МТЛБ на Краматорському напрямку. ВIДЕО
Прикордонники-оператори ударних дронів бригади "Помста" ліквідували 5 окупантів, знищили 4 гармати, гаубицю, міномет "Васильок" та броньовик МТЛБ. Спалено ворожу автівку та склад боєкомплекту на Краматорському напрямку.
Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.
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але надзвичайно потрібна для нашої країни 👍🏼🙏🏼❤️