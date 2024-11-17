Прикордонники знищили 4 гармати, гаубицю, міномет "Васильок" та броньовик МТЛБ на Краматорському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники-оператори ударних дронів бригади "Помста" ліквідували 5 окупантів, знищили 4 гармати, гаубицю, міномет "Васильок" та броньовик МТЛБ. Спалено ворожу автівку та склад боєкомплекту на Краматорському напрямку.

Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

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