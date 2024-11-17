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Прикордонники знищили 4 гармати, гаубицю, міномет "Васильок" та броньовик МТЛБ на Краматорському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники-оператори ударних дронів бригади "Помста" ліквідували 5 окупантів, знищили 4 гармати, гаубицю, міномет "Васильок" та броньовик МТЛБ. Спалено ворожу автівку та склад боєкомплекту на Краматорському напрямку.

Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Дрон-камікадзе точним ударом нищить підвал, де хотіли сховатися окупанти. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5975) знищення (7221)


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Щира подяка нашим захисникам за дуже важку роботу,
але надзвичайно потрібна для нашої країни 👍🏼🙏🏼❤️
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17.11.2024 17:40 Відповісти
 
 