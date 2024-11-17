Дрон-камікадзе точним ударом нищить підвал, де хотіли сховатися окупанти. ВIДЕО
В районі Часового Яру оператор дрона-камікадзе 210-го окремого спеціального батальйону "Берлінго" точним влучанням знищив підвал, де ховалися окупанти, не залишивши нікого в живих.
Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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