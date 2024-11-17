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Дрон-камікадзе точним ударом нищить підвал, де хотіли сховатися окупанти. ВIДЕО

В районі Часового Яру оператор дрона-камікадзе 210-го окремого спеціального батальйону "Берлінго" точним влучанням знищив підвал, де ховалися окупанти, не залишивши нікого в живих.

Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Сили оборони ракетами HIMARS уразили місце перебування російських солдатів на Запоріжжі: ліквідовано понад 20 окупантів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) знищення (7221) Часів Яр (328)


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Топ коментарі
+13
Як це він так влучив? Респект оператору!👌
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17.11.2024 11:18
+11
Хотілось би . щоб на параші були таки і навіть більши руїни.
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17.11.2024 11:05
+9
згоден-дронар профі...
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17.11.2024 11:38
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Хотілось би . щоб на параші були таки і навіть більши руїни.
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17.11.2024 11:05 Відповісти
Як це він так влучив? Респект оператору!👌
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17.11.2024 11:18 Відповісти
згоден-дронар профі...
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17.11.2024 11:38 Відповісти
Намагнічують на полонених орках.
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17.11.2024 13:47 Відповісти
Ювелірно... Слава ЗСУ!
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17.11.2024 11:52 Відповісти
Снайпер з великої літери . Слава ЗСУ .
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17.11.2024 12:09 Відповісти
👍
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17.11.2024 12:29 Відповісти
Сразу видно, що водій дрона файно розуміється на грі на більярді
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17.11.2024 13:24 Відповісти
Шикарный рикошет .
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17.11.2024 14:41 Відповісти
Колобок, колобок! Стрибни у погребок)
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17.11.2024 15:07 Відповісти
 
 