Дрон-камікадзе точним ударом нищить підвал, де хотіли сховатися окупанти. ВIДЕО

В районі Часового Яру оператор дрона-камікадзе 210-го окремого спеціального батальйону "Берлінго" точним влучанням знищив підвал, де ховалися окупанти, не залишивши нікого в живих.

Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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