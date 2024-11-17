Сили оборони ракетами HIMARS уразили місце перебування російських солдатів на Запоріжжі: ліквідовано понад 20 окупантів. ВIДЕО

Сили оборони завдали удару ракетами HIMARS по скупченню особового складу російських військ поблизу населеного пункту Таврія Василівського району Запорізької області. Удар здійснили артилеристи 15-ої окремої бригади артилерійської розвідки. Передачу координат для коригування вогню забезпечив безпілотник підрозділу аеророзвідки 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади.

Перший удар із трьох ракет був завданий по скупченню російських солдатів, де перебувало близько 30-40 осіб. Після прильоту жоден із окупантів не подавав ознак життя.

За даними наших військових, загальні втрати росіян внаслідок цього удару склали понад 20 ліквідованих, передає Цензор.НЕТ.

Другий удар стався під час евакуації поранених і збору тіл російських військових. Для евакуації ворог задіяв одну вантажівку, п’ять цивільних автомобілів і евакуаційну групу. Удар було завдано касетним боєприпасом, який уразив евакуаційну групу разом із транспортними засобами.

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