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Сили оборони ракетами HIMARS уразили місце перебування російських солдатів на Запоріжжі: ліквідовано понад 20 окупантів. ВIДЕО

Сили оборони завдали удару ракетами HIMARS по скупченню особового складу російських військ поблизу населеного пункту Таврія Василівського району Запорізької області. Удар здійснили артилеристи 15-ої окремої бригади артилерійської розвідки. Передачу координат для коригування вогню забезпечив безпілотник підрозділу аеророзвідки 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади.

Перший удар із трьох ракет був завданий по скупченню російських солдатів, де перебувало близько 30-40 осіб. Після прильоту жоден із окупантів не подавав ознак життя.

За даними наших військових, загальні втрати росіян внаслідок цього удару склали понад 20 ліквідованих, передає Цензор.НЕТ.

Другий удар стався під час евакуації поранених і збору тіл російських військових. Для евакуації ворог задіяв одну вантажівку, п’ять цивільних автомобілів і евакуаційну групу. Удар було завдано касетним боєприпасом, який уразив евакуаційну групу разом із транспортними засобами.

Також дивіться: "Птахи Мадяра" знищили російський комплекс РЕБ "Борисоглебск-2" вартістю 200 мільйонів доларів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) ліквідація (3916) Запорізька область (3599) HIMARS (307) 15 окрема бригада артрозвідки (8)


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Топ коментарі
+33
Ось так треба частіше по тилам ворога на окупованих територіях особливо лднр там знаходятся сотні тисяч рашистів ,їхні склади і техніка.
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17.11.2024 10:19
+26
Гарна робота-всім виконавцям респектище,знищуйте рашистських вбивць ще ще та ще...
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17.11.2024 10:20
+21
Картина маслом...
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17.11.2024 10:18
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Картина маслом...
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17.11.2024 10:18 Відповісти
Ось так треба частіше по тилам ворога на окупованих територіях особливо лднр там знаходятся сотні тисяч рашистів ,їхні склади і техніка.
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17.11.2024 10:19 Відповісти
Гарна робота-всім виконавцям респектище,знищуйте рашистських вбивць ще ще та ще...
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17.11.2024 10:20 Відповісти
Пісню насправді співає Рамштайн, чи це якась технологія під Рамштайн??
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17.11.2024 10:24 Відповісти
... пісня "животворящого Хаймерса"!
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17.11.2024 10:30 Відповісти
Ніколи не чув слова tribute?)
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17.11.2024 10:37 Відповісти
Не чув. Якийсь українськи пісні в стилі Рамштайн чув, а що воно таке досі не знаю.
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17.11.2024 10:46 Відповісти
Це кавер від українсього гурту Grandma's smuzi
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17.11.2024 19:21 Відповісти
Як панацея після обстрілу ракетного
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17.11.2024 10:40 Відповісти
просто шедевр - дай Боже нашим здоров'я
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17.11.2024 10:48 Відповісти
Якщо на авто не було розпізнавальних знаків то нащо писати фігню про евакуаційну групу ? Напишіть приїхали нові орчата на підмогу братушкам,які були успішно ліквідовані
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17.11.2024 10:55 Відповісти
В конце ,конечно,офигенно смотрится
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17.11.2024 11:04 Відповісти
Святковий настрій на весь день!) Арта - красені!!!!!
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17.11.2024 11:06 Відповісти
Після того, як московити сьогодні обстріляли Запоріжжя це відео просто бальзам на рану.
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17.11.2024 11:10 Відповісти
+ Львів, Миколаїв, Одеса, Київ
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17.11.2024 11:33 Відповісти
І Кременчук
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17.11.2024 11:37 Відповісти
І Старкон,як завжди..
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17.11.2024 11:45 Відповісти
На жаль били по всій Україні, я перебував у Запоріжжі.
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17.11.2024 12:48 Відповісти
Наче пчули думки і накрили сідорів касетами. Слава ЗСУ!
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17.11.2024 11:11 Відповісти
Хороша штука Хаймрс. Їй би ще 2-3 сотні кілометрів так взагалі шедевр.
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17.11.2024 12:25 Відповісти
ЛАЙК!
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17.11.2024 12:30 Відповісти
Лайкнем за "Himars" мы,
Лайкнем за ВСУ,
Лайкнем и снова найлем!
👍
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17.11.2024 12:37 Відповісти
рясненько.
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17.11.2024 16:57 Відповісти
Интересно выглядела в конце кассета - прилетела, ударилась об землю, отскочила, покрутилась и через пару секунд разлетелись субы. Но вообще, я думал, что кассета в воздухе разрывается.
А кто-нибудь может подсказать название снаряда? Интересно почитать про его траекторию и подрыв.
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17.11.2024 18:53 Відповісти
Касети розриваються в повітрі. Можливо, було випущено 2 снаряди, і цей один не розірвався. Але хай експерти поправлять
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17.11.2024 19:23 Відповісти
це радше схоже на порожній контейнер для **************
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18.11.2024 12:20 Відповісти
А ти з якою метою антересуеССя???
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17.11.2024 23:39 Відповісти
Більше підійшли б касетні заряди.
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18.11.2024 09:51 Відповісти
 
 