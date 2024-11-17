Силы обороны ракетами HIMARS поразили местонахождение российских солдат в Запорожской области: ликвидировано более 20 оккупантов. ВИДЕО
Силы обороны нанесли удар ракетами HIMARS по скоплению личного состава российских войск вблизи населенного пункта Таврия Васильевского района Запорожской области. Удар осуществили артиллеристы 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки. Передачу координат для корректировки огня обеспечил беспилотник подразделения аэроразведки 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.
Первый удар из трех ракет был нанесен по скоплению российских солдат, где находилось около 30-40 человек. После прилета ни один из оккупантов не подавал признаков жизни.
По данным наших военных, общие потери россиян в результате этого удара составили более 20 ликвидированных, передает Цензор.НЕТ.
Второй удар произошел во время эвакуации раненых и сбора тел российских военных. Для эвакуации враг задействовал один грузовик, пять гражданских автомобилей и эвакуационную группу. Удар был нанесен кассетным боеприпасом, который поразил эвакуационную группу вместе с транспортными средствами.
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А кто-нибудь может подсказать название снаряда? Интересно почитать про его траекторию и подрыв.