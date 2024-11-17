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Силы обороны ракетами HIMARS поразили местонахождение российских солдат в Запорожской области: ликвидировано более 20 оккупантов. ВИДЕО

Силы обороны нанесли удар ракетами HIMARS по скоплению личного состава российских войск вблизи населенного пункта Таврия Васильевского района Запорожской области. Удар осуществили артиллеристы 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки. Передачу координат для корректировки огня обеспечил беспилотник подразделения аэроразведки 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Первый удар из трех ракет был нанесен по скоплению российских солдат, где находилось около 30-40 человек. После прилета ни один из оккупантов не подавал признаков жизни.

По данным наших военных, общие потери россиян в результате этого удара составили более 20 ликвидированных, передает Цензор.НЕТ.

Второй удар произошел во время эвакуации раненых и сбора тел российских военных. Для эвакуации враг задействовал один грузовик, пять гражданских автомобилей и эвакуационную группу. Удар был нанесен кассетным боеприпасом, который поразил эвакуационную группу вместе с транспортными средствами.

Также смотрите: "Птицы Мадяра" уничтожили российский комплекс РЭБ "Борисоглебск-2" стоимостью 200 миллионов долларов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19224) ликвидация (3538) Запорожская область (3083) HIMARS (286) 15-я отдельная бригада артразведки (9)


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Топ комментарии
+33
Ось так треба частіше по тилам ворога на окупованих територіях особливо лднр там знаходятся сотні тисяч рашистів ,їхні склади і техніка.
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17.11.2024 10:19
+26
Гарна робота-всім виконавцям респектище,знищуйте рашистських вбивць ще ще та ще...
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17.11.2024 10:20
+21
Картина маслом...
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17.11.2024 10:18
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Картина маслом...
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17.11.2024 10:18 Ответить
Ось так треба частіше по тилам ворога на окупованих територіях особливо лднр там знаходятся сотні тисяч рашистів ,їхні склади і техніка.
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17.11.2024 10:19 Ответить
Гарна робота-всім виконавцям респектище,знищуйте рашистських вбивць ще ще та ще...
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17.11.2024 10:20 Ответить
Пісню насправді співає Рамштайн, чи це якась технологія під Рамштайн??
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17.11.2024 10:24 Ответить
... пісня "животворящого Хаймерса"!
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17.11.2024 10:30 Ответить
Ніколи не чув слова tribute?)
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17.11.2024 10:37 Ответить
Не чув. Якийсь українськи пісні в стилі Рамштайн чув, а що воно таке досі не знаю.
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17.11.2024 10:46 Ответить
Це кавер від українсього гурту Grandma's smuzi
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17.11.2024 19:21 Ответить
Як панацея після обстрілу ракетного
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17.11.2024 10:40 Ответить
просто шедевр - дай Боже нашим здоров'я
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17.11.2024 10:48 Ответить
Якщо на авто не було розпізнавальних знаків то нащо писати фігню про евакуаційну групу ? Напишіть приїхали нові орчата на підмогу братушкам,які були успішно ліквідовані
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17.11.2024 10:55 Ответить
В конце ,конечно,офигенно смотрится
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17.11.2024 11:04 Ответить
Святковий настрій на весь день!) Арта - красені!!!!!
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17.11.2024 11:06 Ответить
Після того, як московити сьогодні обстріляли Запоріжжя це відео просто бальзам на рану.
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17.11.2024 11:10 Ответить
+ Львів, Миколаїв, Одеса, Київ
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17.11.2024 11:33 Ответить
І Кременчук
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17.11.2024 11:37 Ответить
І Старкон,як завжди..
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17.11.2024 11:45 Ответить
На жаль били по всій Україні, я перебував у Запоріжжі.
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17.11.2024 12:48 Ответить
Наче пчули думки і накрили сідорів касетами. Слава ЗСУ!
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17.11.2024 11:11 Ответить
Хороша штука Хаймрс. Їй би ще 2-3 сотні кілометрів так взагалі шедевр.
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17.11.2024 12:25 Ответить
ЛАЙК!
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17.11.2024 12:30 Ответить
Лайкнем за "Himars" мы,
Лайкнем за ВСУ,
Лайкнем и снова найлем!
👍
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17.11.2024 12:37 Ответить
рясненько.
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17.11.2024 16:57 Ответить
Интересно выглядела в конце кассета - прилетела, ударилась об землю, отскочила, покрутилась и через пару секунд разлетелись субы. Но вообще, я думал, что кассета в воздухе разрывается.
А кто-нибудь может подсказать название снаряда? Интересно почитать про его траекторию и подрыв.
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17.11.2024 18:53 Ответить
Касети розриваються в повітрі. Можливо, було випущено 2 снаряди, і цей один не розірвався. Але хай експерти поправлять
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17.11.2024 19:23 Ответить
це радше схоже на порожній контейнер для **************
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18.11.2024 12:20 Ответить
А ти з якою метою антересуеССя???
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17.11.2024 23:39 Ответить
Більше підійшли б касетні заряди.
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18.11.2024 09:51 Ответить
 
 