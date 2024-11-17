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Дрон-камикадзе точным ударом уничтожает подвал, где хотели спрятаться оккупанты. ВИДЕО

В районе Часова Яра оператор дрона-камикадзе 210-го отдельного специального батальона "Берлинго" точным попаданием уничтожил подвал, где прятались оккупанты, не оставив никого в живых.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19224) уничтожение (6923) Часов Яр (326)


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Топ комментарии
+13
Як це він так влучив? Респект оператору!👌
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17.11.2024 11:18
+11
Хотілось би . щоб на параші були таки і навіть більши руїни.
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17.11.2024 11:05
+9
згоден-дронар профі...
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17.11.2024 11:38
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Хотілось би . щоб на параші були таки і навіть більши руїни.
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17.11.2024 11:05 Ответить
Як це він так влучив? Респект оператору!👌
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17.11.2024 11:18 Ответить
згоден-дронар профі...
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17.11.2024 11:38 Ответить
Намагнічують на полонених орках.
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17.11.2024 13:47 Ответить
Ювелірно... Слава ЗСУ!
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17.11.2024 11:52 Ответить
Снайпер з великої літери . Слава ЗСУ .
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17.11.2024 12:09 Ответить
👍
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17.11.2024 12:29 Ответить
Сразу видно, що водій дрона файно розуміється на грі на більярді
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17.11.2024 13:24 Ответить
Шикарный рикошет .
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17.11.2024 14:41 Ответить
Колобок, колобок! Стрибни у погребок)
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17.11.2024 15:07 Ответить
 
 