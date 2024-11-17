Дрон-камикадзе точным ударом уничтожает подвал, где хотели спрятаться оккупанты. ВИДЕО
В районе Часова Яра оператор дрона-камикадзе 210-го отдельного специального батальона "Берлинго" точным попаданием уничтожил подвал, где прятались оккупанты, не оставив никого в живых.
Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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