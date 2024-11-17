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Жінка-військова Грабарчук збила ворожу крилату ракету з ПЗРК "Ігла": "Наташа, попала!". ВIДЕО

Сьогодні вранці солдат Наталія Грабарчук знищила крилату ракету за допомогою ПЗРК "Ігла". Це був її перший бойовий пуск і перше влучання.

У Повітряних Силах ЗСУ показали момент збиття ворожої ракети військовою, передає Цензор.НЕТ.

"Наталя пройшла курси підготовки у навчальному центрі тривалістю 5 місяців, опанувала різні типи переносних зенітно-ракетних комплексів", - додали у ПС.

Коли ворожа ракета опинилася переді мною, я відкинула всі емоції і хвилювання. Зробила сотні навчальних пусків на тренажерах, - розповідає Наталія. - А тут - перший бойовий і в ціль!.. ПЗРК важить десь 18 кілограмів, також тисне і відповідальність. Дуже рада, що мені це вдалося. Вже після бойової роботи трохи дала волю емоціям. 

пзрк

Наталія Грабарчук у цивільному житті була вихователем дошкільного навчального закладу. З 2021 року вона — стрілець-зенітник зенітного ракетного підрозділу Галицько-Волинської радіотехнічної бригади повітряного командування "Захід".

Також дивіться: Прикордонники знищили 4 гармати, гаубицю, міномет "Васильок" та броньовик МТЛБ на Краматорському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

крилаті ракети (1073) знищення (7221) ЗСУ (7542)


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Топ коментарі
+72
Цілую ручки спасительці життів.
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17.11.2024 13:45
+52
Молодчинка 🌹
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17.11.2024 13:46
+45

Це вам не Ленка - попочленка з погонялом "Скумбрія по 8", це УКРАЇНКА!
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17.11.2024 13:47
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17.11.2024 14:30 Відповісти
Хмм, вихователька дитячого садочка навчена воювати, а мусора - ні...
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17.11.2024 14:30 Відповісти
Тому їх так і називають, все логічно...
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17.11.2024 16:53 Відповісти
В далекі 80-ті до цієї зеленої "штуки" довелось виробляти комплектуючі ,серед них статор гіроскопа, план був 500шт. на місяць. Дивись і пригодилось.
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17.11.2024 14:39 Відповісти
Гордість!
Сльози на очі навертаються!

Ї6учі кацачи!
Вас буде нищити кожен українець, незалежно від статі і віку.
Ми будемо утилізувати підарське м'ясо вдень і вночі, взимку і літом, без огляду на день і час.
Ми вб'ємо вас всіх!
До єдиного.
І самок.
І личинок.
Під корінь
АМІНЬ
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17.11.2024 14:44 Відповісти
Молодець. Вітаю.
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17.11.2024 15:02 Відповісти
Вона просто золото української нації. Звичайна вихователька періщить кацапське, що аж шмаття летить. Наші жінки надзвичайні.
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17.11.2024 15:11 Відповісти
Цьомчик.
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17.11.2024 15:18 Відповісти
наташа попала!
цьом! цьом!
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17.11.2024 15:44 Відповісти

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17.11.2024 16:02 Відповісти
5 місяців тренувань - і є результат. місяць тренувань - нема результату.
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17.11.2024 16:10 Відповісти
Скіки там гнида повинна сплачувати з збитий літак? Чи все пішло інвалідам-прокурорам у тихих кабінетах. ****** зеленошкіра.
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17.11.2024 16:14 Відповісти
Їм сплачують. Але ці гроші вони витрачають на війну. Днями волонтери розповідали, що у війську не вистачає навіть солярки.
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18.11.2024 01:08 Відповісти
Так вона просто вистрілила. Вона не попала.
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17.11.2024 16:19 Відповісти
На это можно смотреть вечно.
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17.11.2024 16:20 Відповісти
справжня козачка!
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17.11.2024 16:26 Відповісти
Молодец
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17.11.2024 16:42 Відповісти
Справжнiй Вихователь малечi, а вони( Влада) 1000гр. Не надали бо не зовсiм вчителi.
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17.11.2024 17:31 Відповісти
18 кіло? Це ж втричі важче за мого кота!
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17.11.2024 17:56 Відповісти
Некоторые дурачки здесь часто спрашивают, зачем Генштаб держит войска "в тылу". Вот за этим.
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17.11.2024 18:05 Відповісти
Ну как такового сбития не видно. Но ладно, поверим на слово.

А вот видео с женщиной военнослужащей, очень показательно. Я не удивлюсь, если в ближайшее время еще несколько подобных появятся и всякие "эксперты", начнут активно рассказывать про то как женщины хорошо воюют и надо их срочно мобилизовать на все должности.
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17.11.2024 18:07 Відповісти
Питання на кого цей фейк розрахований? По типу жінки йдіть мобілізуйтесь, дуже дешево
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17.11.2024 18:28 Відповісти
Вітаємо! Дякуємо за захист! Слава ЗСУ! Хай щастить!🍀
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17.11.2024 18:38 Відповісти
Хоч би хтось з ухилянтів написав би: "як вона бідна тягала ці 18 кг у себе на плечах! Треба ж її допомогти!"
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17.11.2024 19:37 Відповісти
ухилянты уже написали здесь, что
это фейк, тому и помогать никому не надо.
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17.11.2024 20:13 Відповісти
Та не "попала" а влучіла
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17.11.2024 20:44 Відповісти
Молодець,як наводчик оператор, можу тільки подякувати витримці та виважених дій в вирішенні секундних рішеннях .Слава воїнам нашої України.
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17.11.2024 21:55 Відповісти
як жінка на собі таку тяжкість може тягати і тримати...
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18.11.2024 00:52 Відповісти
В радянські часи у поштових відділеннях було обмеження ваги посилок - не більше 10 кг. Саме з-за того, що у цій службі працювали, здебільшого, жінки...
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18.11.2024 08:58 Відповісти
"Попала не попала, влучила не влучила", вони там є і вони виконують своє завдання. Честь та слава цим жінкам, жінкам-войовницям!
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20.11.2024 01:47 Відповісти
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