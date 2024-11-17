Жінка-військова Грабарчук збила ворожу крилату ракету з ПЗРК "Ігла": "Наташа, попала!". ВIДЕО
Сьогодні вранці солдат Наталія Грабарчук знищила крилату ракету за допомогою ПЗРК "Ігла". Це був її перший бойовий пуск і перше влучання.
У Повітряних Силах ЗСУ показали момент збиття ворожої ракети військовою, передає Цензор.НЕТ.
"Наталя пройшла курси підготовки у навчальному центрі тривалістю 5 місяців, опанувала різні типи переносних зенітно-ракетних комплексів", - додали у ПС.
Коли ворожа ракета опинилася переді мною, я відкинула всі емоції і хвилювання. Зробила сотні навчальних пусків на тренажерах, - розповідає Наталія. - А тут - перший бойовий і в ціль!.. ПЗРК важить десь 18 кілограмів, також тисне і відповідальність. Дуже рада, що мені це вдалося. Вже після бойової роботи трохи дала волю емоціям.
Наталія Грабарчук у цивільному житті була вихователем дошкільного навчального закладу. З 2021 року вона — стрілець-зенітник зенітного ракетного підрозділу Галицько-Волинської радіотехнічної бригади повітряного командування "Захід".
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Ї6учі кацачи!
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До єдиного.
І самок.
І личинок.
Під корінь
АМІНЬ
цьом! цьом!
А вот видео с женщиной военнослужащей, очень показательно. Я не удивлюсь, если в ближайшее время еще несколько подобных появятся и всякие "эксперты", начнут активно рассказывать про то как женщины хорошо воюют и надо их срочно мобилизовать на все должности.
это фейк, тому и помогать никому не надо.