Жінка-військова Грабарчук збила ворожу крилату ракету з ПЗРК "Ігла": "Наташа, попала!". ВIДЕО

Сьогодні вранці солдат Наталія Грабарчук знищила крилату ракету за допомогою ПЗРК "Ігла". Це був її перший бойовий пуск і перше влучання.

У Повітряних Силах ЗСУ показали момент збиття ворожої ракети військовою, передає Цензор.НЕТ.

"Наталя пройшла курси підготовки у навчальному центрі тривалістю 5 місяців, опанувала різні типи переносних зенітно-ракетних комплексів", - додали у ПС.

Коли ворожа ракета опинилася переді мною, я відкинула всі емоції і хвилювання. Зробила сотні навчальних пусків на тренажерах, - розповідає Наталія. - А тут - перший бойовий і в ціль!.. ПЗРК важить десь 18 кілограмів, також тисне і відповідальність. Дуже рада, що мені це вдалося. Вже після бойової роботи трохи дала волю емоціям.

Наталія Грабарчук у цивільному житті була вихователем дошкільного навчального закладу. З 2021 року вона — стрілець-зенітник зенітного ракетного підрозділу Галицько-Волинської радіотехнічної бригади повітряного командування "Захід".

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