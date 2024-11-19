Момент ліквідації воєнного злочинця начштабу 41-ї бригади ракетних катерів у Севастополі Транковського. ВIДЕО камер спостереження
У мережі опублікований відеозапис моменту ліквідації російського воєнного злочинця Валерія Транковського, який був начальником штабу 41-ї бригади ракетних катерів в окупованому Севастополі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент вибуху автомобіля, на якому їхав Транковський, потрапив у поле зору вуличних камер спостереження.
Нагадаємо, що підрив автомобіля керівника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів ЧФ РФ Транковського 13 листопада 2024 року - успішна спецоперація Служби безпеки України.
Внаслідок вибуху російському капітану відірвало ноги, він помер від втрати крові. Російські медіа пишуть, що за Транковським стежили близько тижня, а саморобний вибуховий пристрій було приведено в дію дистанційно.
Транковський – воєнний злочинець, який віддавав накази на пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря по цивільним об'єктам в Україні. Зокрема, він обстріляв Вінницю "Калібрами" в липні 2022 року. Тоді загинуло 29 мирних жителів. Також покидьок неодноразово обстрілював Одесу та інші мирні міста, через що загинуло багато цивільних. Він був абсолютно законною ціллю з точки зору законів та звичаїв ведення війни.
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то не авто було заміновано, а лежачий поліцейський.
ми вже, майже як ізраїль з пейджерами.
Але в даному випадку я б з вами погодився - явне супроводження руками машини і трясіння від недалекого вибуху. При цьому супроводження впевнене і цілеспрямоване, але не "машинне" - наявні дрібні рухи по вертикальній осі.
Порушника вимог предсавника української влади слід покарати жорсткіше...
Гарна робота ))))
Респект хто це зробив )
Где штраф за красный ? И за создание аварийной ситуации!!!
та ще і як на відеозйомках - прям на камеру