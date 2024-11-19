Момент ліквідації воєнного злочинця начштабу 41-ї бригади ракетних катерів у Севастополі Транковського. ВIДЕО камер спостереження

У мережі опублікований відеозапис моменту ліквідації російського воєнного злочинця Валерія Транковського, який був начальником штабу 41-ї бригади ракетних катерів в окупованому Севастополі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент вибуху автомобіля, на якому їхав Транковський, потрапив у поле зору вуличних камер спостереження.

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Нагадаємо, що підрив автомобіля керівника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів ЧФ РФ Транковського 13 листопада 2024 року - успішна спецоперація Служби безпеки України.

Внаслідок вибуху російському капітану відірвало ноги, він помер від втрати крові. Російські медіа пишуть, що за Транковським стежили близько тижня, а саморобний вибуховий пристрій було приведено в дію дистанційно.

Транковський – воєнний злочинець, який віддавав накази на пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря по цивільним об'єктам в Україні. Зокрема, він обстріляв Вінницю "Калібрами" в липні 2022 року. Тоді загинуло 29 мирних жителів. Також покидьок неодноразово обстрілював Одесу та інші мирні міста, через що загинуло багато цивільних. Він був абсолютно законною ціллю з точки зору законів та звичаїв ведення війни.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Позицию занимай отстреливаться, пленного сразу двухсоть": Російський командир наказує здійснити воєнний злочин, - перехоплення ГУР МО. АУДІО