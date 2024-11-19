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Момент ліквідації воєнного злочинця начштабу 41-ї бригади ракетних катерів у Севастополі Транковського. ВIДЕО камер спостереження

У мережі опублікований відеозапис моменту ліквідації російського воєнного злочинця Валерія Транковського, який був начальником штабу 41-ї бригади ракетних катерів в окупованому Севастополі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент вибуху автомобіля, на якому їхав Транковський, потрапив у поле зору вуличних камер спостереження.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Позицию занимай отстреливаться, пленного сразу двухсоть": Російський командир наказує здійснити воєнний злочин, - перехоплення ГУР МО. АУДІО

Нагадаємо, що підрив автомобіля керівника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів ЧФ РФ Транковського 13 листопада 2024 року - успішна спецоперація Служби безпеки України.

Внаслідок вибуху російському капітану відірвало ноги, він помер від втрати крові. Російські медіа пишуть, що за Транковським стежили близько тижня, а саморобний вибуховий пристрій було приведено в дію дистанційно.

Транковський – воєнний злочинець, який віддавав накази на пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря по цивільним об'єктам в Україні. Зокрема, він обстріляв Вінницю "Калібрами" в липні 2022 року. Тоді загинуло 29 мирних жителів. Також покидьок неодноразово обстрілював Одесу та інші мирні міста, через що загинуло багато цивільних. Він був абсолютно законною ціллю з точки зору законів та звичаїв ведення війни.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Позицию занимай отстреливаться, пленного сразу двухсоть": Російський командир наказує здійснити воєнний злочин, - перехоплення ГУР МО. АУДІО

Автор: 

вибух (4461) воєнні злочини (1860)


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Топ коментарі
+56
Красівоє.
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19.11.2024 09:46
+50
Кожен москаль є законною ціллю .
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19.11.2024 09:47
+48
Какие они опасные, эти лежачие полицейские...
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19.11.2024 09:49
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Красівоє.
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19.11.2024 09:46 Відповісти
прєлєсно.....
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19.11.2024 10:13 Відповісти
А шо сталося? Напевно порушив ПДР?
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19.11.2024 10:33 Відповісти
Колесо пробило, на відео чітко видно.
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19.11.2024 10:53 Відповісти
Він сам пдр.
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19.11.2024 11:52 Відповісти
пердак рванул бо узнал, что Байден ракеты разрешил.
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20.11.2024 00:09 Відповісти
Дивилася б і дивилася! 😁
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19.11.2024 12:53 Відповісти
6 раз посмотрел и еще хочу!
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19.11.2024 12:56 Відповісти
Кожен смердючий хряк кацапський хряк понесе аналогічне покарання
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19.11.2024 09:47 Відповісти
..от якби так робили ще й з командирами та штурманами кацапських Ту-95МС..та Ту-160... щоб вони сцялися не тільки сідати у авто..а й з дому виходити... то гляди і спокійніше було б у небі. А то якомусь НШ авіаційної ескадрилії по п*янці пробили голову... цього підірвали... І це майже три роки війни...(((
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19.11.2024 14:27 Відповісти
Кожен москаль є законною ціллю .
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19.11.2024 09:47 Відповісти
Какие они опасные, эти лежачие полицейские...
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19.11.2024 09:49 Відповісти
Зізналися?
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19.11.2024 09:55 Відповісти
Фуфло. Реальні виконувачі вже далеченько. Але гебні для звіту перед пуйлом потрібно шось розіграти.) Шоб не поїхати на фронт на м"ясо.
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19.11.2024 10:11 Відповісти
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19.11.2024 09:51 Відповісти
Його вбив лежачій поліцейський. Справу закрито.
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19.11.2024 09:51 Відповісти
а все тому, що вони поліцейські, а мали би бути опричники, по скрєпному.
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19.11.2024 13:58 Відповісти
Свинособака здохла не миттєво,деякий час ще конала..
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19.11.2024 09:53 Відповісти
Так це добре
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19.11.2024 11:45 Відповісти
Лірично...
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19.11.2024 09:55 Відповісти
только пыл пошел
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19.11.2024 09:55 Відповісти
Для звіту перед пуйлом. Кіностудія імені горького працює)).
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19.11.2024 10:13 Відповісти
все ж добре видно.
то не авто було заміновано, а лежачий поліцейський.
ми вже, майже як ізраїль з пейджерами.
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19.11.2024 09:56 Відповісти
може співпало так.... буває
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19.11.2024 10:10 Відповісти
"Лежачий поліцейський" привів в дію бомбочку.
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19.11.2024 10:00 Відповісти
Видно що зйомка велася з рук а не статичної камери спостереження.Знали кого знімати і коли,в любому випадку виконавцям дякую за сумлінну роботу.
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19.11.2024 10:02 Відповісти
камеру свою можна прикрутити автономну
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19.11.2024 10:13 Відповісти
Можливий варіант, коли ролик для викладання в інтернет знімали на телефон з великого екрана, на якому прокручувався оригінальний ролик. Так часто роблять, аби неможливо було за первинним бінарним відеопотоком визначити ряд технічних характеристик первинної камери.

Але в даному випадку я б з вами погодився - явне супроводження руками машини і трясіння від недалекого вибуху. При цьому супроводження впевнене і цілеспрямоване, але не "машинне" - наявні дрібні рухи по вертикальній осі.
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19.11.2024 10:33 Відповісти
Некоторые камеры сами ведут снимаемый объект, а тряска могла быть от самого взрыва.
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19.11.2024 16:54 Відповісти
Це не важливо врешті решт. Важливо - що кати України дохнуть, а СБУ - працює.
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19.11.2024 17:00 Відповісти
знімали на телефон з монітора
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19.11.2024 13:59 Відповісти
***** на поліцеиського наізжати
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19.11.2024 10:04 Відповісти
Коли вже наші спецслужби почнуть виконувати свої обов'язки а не стоять з ТЦК на блокпостах, я про аналон операції "Фінал".
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19.11.2024 10:05 Відповісти
Хороший кацап-здохлий кацап.
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19.11.2024 10:08 Відповісти
Існував як пітарас, і здох як гондон.
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19.11.2024 10:09 Відповісти
Лежачий поліцейський був при виконанні службових обов,язків.
Порушника вимог предсавника української влади слід покарати жорсткіше...
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19.11.2024 10:15 Відповісти
Підривники знали маршрут, знали - що зменшить швидкість - і буде сприятливий момент для дистанційного підриву - ніхто інший не постраждає в разі швидкого руху...
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19.11.2024 10:15 Відповісти
++
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19.11.2024 10:30 Відповісти
Супер! Здоровʼя загиблому і гарного настрою.
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19.11.2024 10:30 Відповісти
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19.11.2024 10:31 Відповісти
Думал, что в его корабль ответка не прилетит,а она таки прилетела.
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19.11.2024 10:31 Відповісти
Лежачи поліцейські за Україну, бійтеся їх не тільки у Криму.
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19.11.2024 10:35 Відповісти
ХЛОПЦАМ СБУ-РЕСПЕКТ!
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19.11.2024 10:40 Відповісти
я ж казав що то подушки безпеки на лежачому поліціянті спрацювали ))
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19.11.2024 10:47 Відповісти
Ааа **** ! Красівоє !
Гарна робота ))))
Респект хто це зробив )
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19.11.2024 10:56 Відповісти
Подивився з насолодою! Менше гімна буде ходити по українській землі та дихати українське повітря. ДЯКУЮ СБУ!
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19.11.2024 10:57 Відповісти
ахренеть !!!!! какааааяяя красотаааа ))))
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19.11.2024 11:01 Відповісти
возле КАЖДОГО ,,лежачего,, полицейского надо расставить урны с НАЧИНКОЙ !!!! перещелкать можно всех предателей !!!
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19.11.2024 11:05 Відповісти
партизанам
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19.11.2024 11:11 Відповісти
спробував сам те, що українцям надсилав.
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19.11.2024 11:29 Відповісти
Выражаю глубокую обеспокоенность его здоровьем...
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19.11.2024 11:33 Відповісти
В его семье встретят Новый год не чокаясь.
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19.11.2024 11:50 Відповісти
я б ще царьова причесав там в криму, також гобліна-аксьонова і зубоскала-константінова.
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19.11.2024 11:59 Відповісти
і да, того хєра-мера севастополя.
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19.11.2024 12:00 Відповісти
аксьонов,константінов!
Где штраф за красный ? И за создание аварийной ситуации!!!
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19.11.2024 12:07 Відповісти
Это тебе не обстрел городов планировать. Наверное и не понял, что произошло
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19.11.2024 12:28 Відповісти
Думаю, что понял. Понял, что не успел покаяться и теперь 77 кругов ада предстоит ему
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19.11.2024 12:57 Відповісти
Всем рашистам-фашистам ******!
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19.11.2024 12:31 Відповісти
Ай.... Гарно то як........
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19.11.2024 12:48 Відповісти
За Женевською конвенцією він мав право подивитись куди яйця полетіли ...
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19.11.2024 12:52 Відповісти
Я думаю, что теперь эта мразь поняла (да, именно поняла) - что такое внезапная смерть.
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19.11.2024 12:56 Відповісти
"Капитан, капитан, **********..."
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19.11.2024 12:57 Відповісти
а могло взірвати від лежачого поліцейського?
та ще і як на відеозйомках - прям на камеру
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19.11.2024 13:56 Відповісти
... хлапок?
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19.11.2024 14:12 Відповісти
АТАКАМС?
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19.11.2024 14:59 Відповісти
схоже, що так потужно випустив гази в сидіння.
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19.11.2024 15:32 Відповісти
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19.11.2024 15:40 Відповісти
Може колесо взірвалося, чи на гвоздя наїхав!
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19.11.2024 16:42 Відповісти
Таке мало б відбуватися кожен день !
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19.11.2024 17:47 Відповісти
хто в курсі, це 1ий кого замочили через війну, чи вже був хтось до нього?
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20.11.2024 00:45 Відповісти
В углу видео неправильная надпись - правильно: "Класс!"
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20.11.2024 03:18 Відповісти
Ба-бах! І в лихих парфумів у пеклі з'явилася нова іграшка.
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20.11.2024 22:57 Відповісти
 
 