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Новости Видео Война
23 034 77

Момент ликвидации военного преступника начштаба 41-й бригады ракетных катеров в Севастополе Транковского. ВИДЕО камер наблюдения

В сети опубликована видеозапись момента ликвидации российского военного преступника Валерия Транковского, который был начальником штаба 41-й бригады ракетных катеров в оккупированном Севастополе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент взрыва автомобиля, на котором ехал Транковский, попал в поле зрения уличных камер наблюдения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Позицию занимай отстреливаться, пленного сразу двухсоть": Российский командир приказывает совершить военное преступление, - перехват ГУР МО. АУДИО

Напомним, что подрыв автомобиля руководителя штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров ЧФ РФ Транковского 13 ноября 2024 года - успешная спецоперация Службы безопасности Украины.

В результате взрыва российскому капитану оторвало ноги, он умер от потери крови. Российские медиа пишут, что за Транковским следили около недели, а самодельное взрывное устройство было приведено в действие дистанционно.

Транковский - военный преступник, который отдавал приказы на пуски крылатых ракет из акватории Черного моря по гражданским объектам в Украине. В частности, он обстрелял Винницу "Калибрами" в июле 2022 года. Тогда погибло 29 мирных жителей. Также подонок неоднократно обстреливал Одессу и другие мирные города, из-за чего погибло много гражданских. Он был абсолютно законной целью с точки зрения законов и обычаев ведения войны.

Автор: 

взрыв (6739) военные преступления (1434)


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Топ комментарии
+56
Красівоє.
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19.11.2024 09:46
+50
Кожен москаль є законною ціллю .
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19.11.2024 09:47
+48
Какие они опасные, эти лежачие полицейские...
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19.11.2024 09:49
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Красівоє.
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19.11.2024 09:46 Ответить
прєлєсно.....
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19.11.2024 10:13 Ответить
А шо сталося? Напевно порушив ПДР?
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19.11.2024 10:33 Ответить
Колесо пробило, на відео чітко видно.
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19.11.2024 10:53 Ответить
Він сам пдр.
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19.11.2024 11:52 Ответить
пердак рванул бо узнал, что Байден ракеты разрешил.
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20.11.2024 00:09 Ответить
Дивилася б і дивилася! 😁
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19.11.2024 12:53 Ответить
6 раз посмотрел и еще хочу!
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19.11.2024 12:56 Ответить
Кожен смердючий хряк кацапський хряк понесе аналогічне покарання
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19.11.2024 09:47 Ответить
..от якби так робили ще й з командирами та штурманами кацапських Ту-95МС..та Ту-160... щоб вони сцялися не тільки сідати у авто..а й з дому виходити... то гляди і спокійніше було б у небі. А то якомусь НШ авіаційної ескадрилії по п*янці пробили голову... цього підірвали... І це майже три роки війни...(((
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19.11.2024 14:27 Ответить
Кожен москаль є законною ціллю .
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19.11.2024 09:47 Ответить
Какие они опасные, эти лежачие полицейские...
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19.11.2024 09:49 Ответить
Зізналися?
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19.11.2024 09:55 Ответить
Фуфло. Реальні виконувачі вже далеченько. Але гебні для звіту перед пуйлом потрібно шось розіграти.) Шоб не поїхати на фронт на м"ясо.
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19.11.2024 10:11 Ответить
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19.11.2024 09:51 Ответить
Його вбив лежачій поліцейський. Справу закрито.
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19.11.2024 09:51 Ответить
а все тому, що вони поліцейські, а мали би бути опричники, по скрєпному.
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19.11.2024 13:58 Ответить
Свинособака здохла не миттєво,деякий час ще конала..
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19.11.2024 09:53 Ответить
Так це добре
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19.11.2024 11:45 Ответить
Лірично...
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19.11.2024 09:55 Ответить
только пыл пошел
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19.11.2024 09:55 Ответить
Для звіту перед пуйлом. Кіностудія імені горького працює)).
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19.11.2024 10:13 Ответить
все ж добре видно.
то не авто було заміновано, а лежачий поліцейський.
ми вже, майже як ізраїль з пейджерами.
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19.11.2024 09:56 Ответить
може співпало так.... буває
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19.11.2024 10:10 Ответить
"Лежачий поліцейський" привів в дію бомбочку.
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19.11.2024 10:00 Ответить
Видно що зйомка велася з рук а не статичної камери спостереження.Знали кого знімати і коли,в любому випадку виконавцям дякую за сумлінну роботу.
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19.11.2024 10:02 Ответить
камеру свою можна прикрутити автономну
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19.11.2024 10:13 Ответить
Можливий варіант, коли ролик для викладання в інтернет знімали на телефон з великого екрана, на якому прокручувався оригінальний ролик. Так часто роблять, аби неможливо було за первинним бінарним відеопотоком визначити ряд технічних характеристик первинної камери.

Але в даному випадку я б з вами погодився - явне супроводження руками машини і трясіння від недалекого вибуху. При цьому супроводження впевнене і цілеспрямоване, але не "машинне" - наявні дрібні рухи по вертикальній осі.
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19.11.2024 10:33 Ответить
Некоторые камеры сами ведут снимаемый объект, а тряска могла быть от самого взрыва.
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19.11.2024 16:54 Ответить
Це не важливо врешті решт. Важливо - що кати України дохнуть, а СБУ - працює.
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19.11.2024 17:00 Ответить
знімали на телефон з монітора
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19.11.2024 13:59 Ответить
***** на поліцеиського наізжати
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19.11.2024 10:04 Ответить
Коли вже наші спецслужби почнуть виконувати свої обов'язки а не стоять з ТЦК на блокпостах, я про аналон операції "Фінал".
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19.11.2024 10:05 Ответить
Хороший кацап-здохлий кацап.
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19.11.2024 10:08 Ответить
Існував як пітарас, і здох як гондон.
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19.11.2024 10:09 Ответить
Лежачий поліцейський був при виконанні службових обов,язків.
Порушника вимог предсавника української влади слід покарати жорсткіше...
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19.11.2024 10:15 Ответить
Підривники знали маршрут, знали - що зменшить швидкість - і буде сприятливий момент для дистанційного підриву - ніхто інший не постраждає в разі швидкого руху...
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19.11.2024 10:15 Ответить
++
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19.11.2024 10:30 Ответить
Супер! Здоровʼя загиблому і гарного настрою.
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19.11.2024 10:30 Ответить
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19.11.2024 10:31 Ответить
Думал, что в его корабль ответка не прилетит,а она таки прилетела.
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19.11.2024 10:31 Ответить
Лежачи поліцейські за Україну, бійтеся їх не тільки у Криму.
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19.11.2024 10:35 Ответить
ХЛОПЦАМ СБУ-РЕСПЕКТ!
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19.11.2024 10:40 Ответить
я ж казав що то подушки безпеки на лежачому поліціянті спрацювали ))
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19.11.2024 10:47 Ответить
Ааа **** ! Красівоє !
Гарна робота ))))
Респект хто це зробив )
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19.11.2024 10:56 Ответить
Подивився з насолодою! Менше гімна буде ходити по українській землі та дихати українське повітря. ДЯКУЮ СБУ!
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19.11.2024 10:57 Ответить
ахренеть !!!!! какааааяяя красотаааа ))))
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19.11.2024 11:01 Ответить
возле КАЖДОГО ,,лежачего,, полицейского надо расставить урны с НАЧИНКОЙ !!!! перещелкать можно всех предателей !!!
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19.11.2024 11:05 Ответить
партизанам
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19.11.2024 11:11 Ответить
спробував сам те, що українцям надсилав.
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19.11.2024 11:29 Ответить
Выражаю глубокую обеспокоенность его здоровьем...
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19.11.2024 11:33 Ответить
В его семье встретят Новый год не чокаясь.
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19.11.2024 11:50 Ответить
я б ще царьова причесав там в криму, також гобліна-аксьонова і зубоскала-константінова.
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19.11.2024 11:59 Ответить
і да, того хєра-мера севастополя.
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19.11.2024 12:00 Ответить
аксьонов,константінов!
Где штраф за красный ? И за создание аварийной ситуации!!!
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19.11.2024 12:07 Ответить
Это тебе не обстрел городов планировать. Наверное и не понял, что произошло
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19.11.2024 12:28 Ответить
Думаю, что понял. Понял, что не успел покаяться и теперь 77 кругов ада предстоит ему
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19.11.2024 12:57 Ответить
Всем рашистам-фашистам ******!
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19.11.2024 12:31 Ответить
Ай.... Гарно то як........
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19.11.2024 12:48 Ответить
За Женевською конвенцією він мав право подивитись куди яйця полетіли ...
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19.11.2024 12:52 Ответить
Я думаю, что теперь эта мразь поняла (да, именно поняла) - что такое внезапная смерть.
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19.11.2024 12:56 Ответить
"Капитан, капитан, **********..."
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19.11.2024 12:57 Ответить
а могло взірвати від лежачого поліцейського?
та ще і як на відеозйомках - прям на камеру
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19.11.2024 13:56 Ответить
... хлапок?
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19.11.2024 14:12 Ответить
АТАКАМС?
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19.11.2024 14:59 Ответить
схоже, що так потужно випустив гази в сидіння.
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19.11.2024 15:32 Ответить
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19.11.2024 15:40 Ответить
Може колесо взірвалося, чи на гвоздя наїхав!
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19.11.2024 16:42 Ответить
Таке мало б відбуватися кожен день !
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19.11.2024 17:47 Ответить
хто в курсі, це 1ий кого замочили через війну, чи вже був хтось до нього?
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20.11.2024 00:45 Ответить
В углу видео неправильная надпись - правильно: "Класс!"
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20.11.2024 03:18 Ответить
Ба-бах! І в лихих парфумів у пеклі з'явилася нова іграшка.
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20.11.2024 22:57 Ответить
 
 