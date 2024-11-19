Момент ликвидации военного преступника начштаба 41-й бригады ракетных катеров в Севастополе Транковского. ВИДЕО камер наблюдения

В сети опубликована видеозапись момента ликвидации российского военного преступника Валерия Транковского, который был начальником штаба 41-й бригады ракетных катеров в оккупированном Севастополе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент взрыва автомобиля, на котором ехал Транковский, попал в поле зрения уличных камер наблюдения.

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Напомним, что подрыв автомобиля руководителя штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров ЧФ РФ Транковского 13 ноября 2024 года - успешная спецоперация Службы безопасности Украины.

В результате взрыва российскому капитану оторвало ноги, он умер от потери крови. Российские медиа пишут, что за Транковским следили около недели, а самодельное взрывное устройство было приведено в действие дистанционно.

Транковский - военный преступник, который отдавал приказы на пуски крылатых ракет из акватории Черного моря по гражданским объектам в Украине. В частности, он обстрелял Винницу "Калибрами" в июле 2022 года. Тогда погибло 29 мирных жителей. Также подонок неоднократно обстреливал Одессу и другие мирные города, из-за чего погибло много гражданских. Он был абсолютно законной целью с точки зрения законов и обычаев ведения войны.