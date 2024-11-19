Момент ликвидации военного преступника начштаба 41-й бригады ракетных катеров в Севастополе Транковского. ВИДЕО камер наблюдения
В сети опубликована видеозапись момента ликвидации российского военного преступника Валерия Транковского, который был начальником штаба 41-й бригады ракетных катеров в оккупированном Севастополе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент взрыва автомобиля, на котором ехал Транковский, попал в поле зрения уличных камер наблюдения.
Напомним, что подрыв автомобиля руководителя штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров ЧФ РФ Транковского 13 ноября 2024 года - успешная спецоперация Службы безопасности Украины.
В результате взрыва российскому капитану оторвало ноги, он умер от потери крови. Российские медиа пишут, что за Транковским следили около недели, а самодельное взрывное устройство было приведено в действие дистанционно.
Транковский - военный преступник, который отдавал приказы на пуски крылатых ракет из акватории Черного моря по гражданским объектам в Украине. В частности, он обстрелял Винницу "Калибрами" в июле 2022 года. Тогда погибло 29 мирных жителей. Также подонок неоднократно обстреливал Одессу и другие мирные города, из-за чего погибло много гражданских. Он был абсолютно законной целью с точки зрения законов и обычаев ведения войны.
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то не авто було заміновано, а лежачий поліцейський.
ми вже, майже як ізраїль з пейджерами.
Але в даному випадку я б з вами погодився - явне супроводження руками машини і трясіння від недалекого вибуху. При цьому супроводження впевнене і цілеспрямоване, але не "машинне" - наявні дрібні рухи по вертикальній осі.
Порушника вимог предсавника української влади слід покарати жорсткіше...
Гарна робота ))))
Респект хто це зробив )
Где штраф за красный ? И за создание аварийной ситуации!!!
та ще і як на відеозйомках - прям на камеру