"Позицию занимай отстреливаться, плененного сразу двухсоть": Российский командир приказывает совершить военное преступление, - перехват ГУР МО. АУДИО

Командир российской армии отдает подчиненным приказ совершить военное преступление - расстрелять пленного украинского воина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует перехват разговоров оккупантов, опубликованный ГУР МО.

Зафиксированный факт - очередное доказательство целенаправленной геноцидной политики оккупационной армии в начатой Россией преступной войне против Украины, отметили в разведке.

Также во вражеском эфире подтверждается тяжелое ранение московита с позывным "Гроза".

Оккупанту с позывным "Гриф", который находился в одной группе с "Грозой", приказывают перетянуть того жгутом, предоставить обезболивающее, занять позицию и отстреливаться.

"ГУР МОУ напоминает - за каждое совершенное против Украины военное преступление будет справедливое возмездие", - добавили в военной разведке.

Смотрите: Рашисты расстреляли гражданскую женщину на Донетчине, - Офис Генпрокурора. ФОТО