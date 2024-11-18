"Позицию занимай отстреливаться, плененного сразу двухсоть": Российский командир приказывает совершить военное преступление, - перехват ГУР МО. АУДИО
Командир российской армии отдает подчиненным приказ совершить военное преступление - расстрелять пленного украинского воина.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует перехват разговоров оккупантов, опубликованный ГУР МО.
Зафиксированный факт - очередное доказательство целенаправленной геноцидной политики оккупационной армии в начатой Россией преступной войне против Украины, отметили в разведке.
Также во вражеском эфире подтверждается тяжелое ранение московита с позывным "Гроза".
Оккупанту с позывным "Гриф", который находился в одной группе с "Грозой", приказывают перетянуть того жгутом, предоставить обезболивающее, занять позицию и отстреливаться.
"ГУР МОУ напоминает - за каждое совершенное против Украины военное преступление будет справедливое возмездие", - добавили в военной разведке.
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