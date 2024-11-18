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"Позицию занимай отстреливаться, плененного сразу двухсоть": Российский командир приказывает совершить военное преступление, - перехват ГУР МО. АУДИО

Командир российской армии отдает подчиненным приказ совершить военное преступление - расстрелять пленного украинского воина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует перехват разговоров оккупантов, опубликованный ГУР МО.

Зафиксированный факт - очередное доказательство целенаправленной геноцидной политики оккупационной армии в начатой Россией преступной войне против Украины, отметили в разведке.

Также во вражеском эфире подтверждается тяжелое ранение московита с позывным "Гроза".

Оккупанту с позывным "Гриф", который находился в одной группе с "Грозой", приказывают перетянуть того жгутом, предоставить обезболивающее, занять позицию и отстреливаться.

"ГУР МОУ напоминает - за каждое совершенное против Украины военное преступление будет справедливое возмездие", - добавили в военной разведке.

Смотрите: Рашисты расстреляли гражданскую женщину на Донетчине, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Автор: 

армия РФ (19197) пленные (2137) военные преступления (1434) перехват (343) ГУР (425)


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всі дані про таких командирів кацапів повинні бути в вільному доступі ,бажано з фото родини
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18.11.2024 18:37 Ответить
Навіщо вони тобі? Ти підеш до їхніх родин чи до них самих потім мститися? Хай краще це залишиться секретом у тих, хто справді здатен щось зробити, тобто у ГУР та інших спецслужб.
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18.11.2024 20:29 Ответить
щоб на турецьких курортах отримали знижку .
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18.11.2024 23:28 Ответить
рано или поздно , но мы тоже к этому прийдем !!! Горе стучится в каждый дом в Украине , ненависть к врагу УМНОЖАЕТСЯ с каждым днем !!! а если начнется ЯДЕРНАЯ ВОЙНА , то вообще начнется апокалипсис и ни кто уже себя не будет держать в руках и соблюдать конвенции женевские тем более !!!(((
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18.11.2024 20:39 Ответить
Украина имеет право на САМООБОРОНУ !!!(((
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18.11.2024 20:41 Ответить
Абсолютно всё в этой войне против нас, а мы должны соблюдать рыцарские кодексы чести и все мыслимые и немыслимые конвенции в боях с болотными дьяволами.
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18.11.2024 21:24 Ответить
 
 