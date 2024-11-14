Рашисты расстреляли гражданскую женщину на Донетчине, - Офис Генпрокурора. ФОТО
Российские оккупанты совершили очередное военное преступление - расстреляли женщину в Донецкой области.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
"10 ноября 2024 года в окрестностях села Терны Лиманской громады представители армии рф совершили нападение на мирную жительницу. Женщина шла по улице, когда российские военные открыли по ней огонь. В результате выстрела из стрелкового оружия она погибла на месте", - говорится в сообщении.
Сейчас проводят оперативные следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии и идентификации погибшей.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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