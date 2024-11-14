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Новости Фото Война
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Рашисты расстреляли гражданскую женщину на Донетчине, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Российские оккупанты совершили очередное военное преступление - расстреляли женщину в Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"10 ноября 2024 года в окрестностях села Терны Лиманской громады представители армии рф совершили нападение на мирную жительницу. Женщина шла по улице, когда российские военные открыли по ней огонь. В результате выстрела из стрелкового оружия она погибла на месте", - говорится в сообщении.

Сейчас проводят оперативные следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии и идентификации погибшей.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Рашисти розстріляли жінку на околицях села Терни Донецької області
Рашисти розстріляли жінку на околицях села Терни Донецької області

Автор: 

Донецкая область (9648) военные преступления (1435) Офис Генпрокурора (2467)


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Це все *****, мальчікі нє віновати іх заставілі.
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14.11.2024 12:43 Ответить
Оні ліш виполнялі свіщєнний долґ - атєчєство защіщялі
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14.11.2024 12:53 Ответить
Давайте мириться, ****.
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14.11.2024 13:08 Ответить
У кацапів немає ніяких цінностей, честі. Вони вбивають, ґвалтують, грабують заради розваги
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14.11.2024 13:42 Ответить
Одна мразь зашла на Украину , что интересно ,попадая в плен все святые , не знал , не стрелял , не убивал .
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14.11.2024 15:11 Ответить
Чому 10 полоненних у таборi не розтрiляти??? Владо- думай!
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14.11.2024 21:18 Ответить
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15.11.2024 13:08 Ответить
Мерзота .
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15.11.2024 21:10 Ответить
 
 