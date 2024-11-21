САУ Paladin уразила російський танк, який окупанти заховали у гаражі. ВIДЕО

Бійці 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ за домомогою САУ PALADIN знищили російськиї танк, який окупанти заховали у гаражі.

Відповідне відео опубліковано на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Ворожий танк помітили аеророзвідники, які вистежили його рух до гаража, в якому окупанти ховали свою техніку. Координати схованки були передані артилеристам з 2 самохідного дивізіону, які мають на озброєнні американську САУ М109 PALADIN.

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