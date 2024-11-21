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САУ Paladin уразила російський танк, який окупанти заховали у гаражі. ВIДЕО

Бійці 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ за домомогою САУ PALADIN знищили російськиї танк, який окупанти заховали у гаражі.

Відповідне відео опубліковано на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Ворожий танк помітили аеророзвідники, які вистежили його рух до гаража, в якому окупанти ховали свою техніку. Координати схованки були передані артилеристам з 2 самохідного дивізіону, які мають на озброєнні американську САУ М109 PALADIN.

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Автор: 

танк (2067) 92 окрема штурмова бригада (251)


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Да він ні танк рятував, а награбовано
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21.11.2024 23:01 Відповісти
Гуд.
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21.11.2024 23:02 Відповісти
чергові рашистські саіскатєлі премії дарвіна...
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21.11.2024 23:05 Відповісти
... якесь чудо патрони збирало?...
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21.11.2024 23:08 Відповісти
гаражникам за неякисну фарбу вид паладина трохи дисталось
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21.11.2024 23:18 Відповісти
Бімба
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21.11.2024 23:26 Відповісти
Склад БК ябанув...
Бо інакше башка б відірвалась
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22.11.2024 14:31 Відповісти
 
 