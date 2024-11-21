САУ Paladin поразила российский танк, который оккупанты спрятали в гараже. ВИДЕО

Бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ с помощью САУ PALADIN уничтожили российский танк, который оккупанты спрятали в гараже.

Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Вражеский танк заметили аэроразведчики, которые выследили его движение к гаражу, в котором оккупанты прятали свою технику. Координаты тайника были переданы артиллеристам из 2 самоходного дивизиона, которые имеют на вооружении американскую САУ М109 PALADIN.

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