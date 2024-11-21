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САУ Paladin поразила российский танк, который оккупанты спрятали в гараже. ВИДЕО

Бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ с помощью САУ PALADIN уничтожили российский танк, который оккупанты спрятали в гараже.

Соответствующее видео опубликовано на канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Вражеский танк заметили аэроразведчики, которые выследили его движение к гаражу, в котором оккупанты прятали свою технику. Координаты тайника были переданы артиллеристам из 2 самоходного дивизиона, которые имеют на вооружении американскую САУ М109 PALADIN.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 92 ОШБр уничтожили склад БК врага и поразили "Урал-4320" и "Буханку" оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

танк (2256) 92 отдельная штурмовая бригада (251)


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Да він ні танк рятував, а награбовано
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21.11.2024 23:01 Ответить
Гуд.
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21.11.2024 23:02 Ответить
чергові рашистські саіскатєлі премії дарвіна...
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21.11.2024 23:05 Ответить
... якесь чудо патрони збирало?...
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21.11.2024 23:08 Ответить
гаражникам за неякисну фарбу вид паладина трохи дисталось
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21.11.2024 23:18 Ответить
Бімба
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21.11.2024 23:26 Ответить
Склад БК ябанув...
Бо інакше башка б відірвалась
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22.11.2024 14:31 Ответить
 
 