Втеча окупанта від дрона бійців 30 ОМБр закінчилася точними скидами боєприпасів. ВIДЕО

На Донеччині окупант тікав від дрона, але раптово звалився на землю, намагаючись злитися з ландшафтом. Оператор дрона 30-ої окремої механізованої бригади скинув два боєприпаси на загарбника і ліквідував його.

Відповідне відео опублікував телеграм канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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