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Втеча окупанта від дрона бійців 30 ОМБр закінчилася точними скидами боєприпасів. ВIДЕО

На Донеччині окупант тікав від дрона, але раптово звалився на землю, намагаючись злитися з ландшафтом. Оператор дрона 30-ої окремої механізованої бригади скинув два боєприпаси на загарбника і ліквідував його.

Відповідне відео опублікував телеграм канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Російський загарбник качається по полю із відірваною рукою. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17337) ліквідація (3911) 30 окрема механізована бригада (154)


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Украінська зємля - люблю тєбє я - і полє і ліз
сказав окупан і в землю заліз
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24.11.2024 17:27 Відповісти
Наче і так вже не дихав...
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24.11.2024 17:44 Відповісти
черви заползут через ротовое отверстие и сделают свое дело
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24.11.2024 18:25 Відповісти
і варто було бігати... і де його брати? В нього черевики залишилися цілими
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24.11.2024 18:44 Відповісти
Хорошая парная работа - стрелков кой прижали, дрончиком к накабздону отправили.. Вот интересно куда этот организм передвигался?
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24.11.2024 18:51 Відповісти
 
 