Бегство оккупанта от дрона бойцов 30 ОМБр закончилось точными сбросами боеприпасов. ВИДЕО
В Донецкой области оккупант убегал от дрона, но внезапно свалился на землю, пытаясь слиться с ландшафтом. Оператор дрона 30-й отдельной механизированной бригады сбросил два боеприпаса на захватчика и ликвидировал его.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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сказав окупан і в землю заліз