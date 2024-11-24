Бегство оккупанта от дрона бойцов 30 ОМБр закончилось точными сбросами боеприпасов. ВИДЕО

В Донецкой области оккупант убегал от дрона, но внезапно свалился на землю, пытаясь слиться с ландшафтом. Оператор дрона 30-й отдельной механизированной бригады сбросил два боеприпаса на захватчика и ликвидировал его.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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