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Бегство оккупанта от дрона бойцов 30 ОМБр закончилось точными сбросами боеприпасов. ВИДЕО

В Донецкой области оккупант убегал от дрона, но внезапно свалился на землю, пытаясь слиться с ландшафтом. Оператор дрона 30-й отдельной механизированной бригады сбросил два боеприпаса на захватчика и ликвидировал его.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Российский захватчик качается по полю с оторванной рукой. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19123) ликвидация (3507) 30 отдельная механизированная бригада (153)


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Украінська зємля - люблю тєбє я - і полє і ліз
сказав окупан і в землю заліз
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24.11.2024 17:27 Ответить
Наче і так вже не дихав...
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24.11.2024 17:44 Ответить
черви заползут через ротовое отверстие и сделают свое дело
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24.11.2024 18:25 Ответить
і варто було бігати... і де його брати? В нього черевики залишилися цілими
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24.11.2024 18:44 Ответить
Хорошая парная работа - стрелков кой прижали, дрончиком к накабздону отправили.. Вот интересно куда этот организм передвигался?
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24.11.2024 18:51 Ответить
 
 