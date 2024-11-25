Зеленський закликав запровадити санкції проти тіньового танкерного флоту РФ на рівні всього ЄС. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що Європейському Союзу варто послідувати прикладу Великої Британії та запровадити санкції проти російського тіньового танкерного флоту.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.
"Сьогодні є нове рішення Британії щодо санкцій проти тіньового танкерного флоту. Тридцять танкерів санкціоновані. Це важливий крок. І буде правильним, щоб європейські партнери – на рівні всього ЄС, – а також інші партнери підтримали такі санкції. Що менше буде російських надприбутків від нафти, то менше буде в Росії й можливості вести війну. Це очевидний зв’язок. Зв’язок, який повинен спрацювати заради реального миру", - сказав Зеленський.
Топ коментарі
+10 andi Mir
показати весь коментар25.11.2024 19:38
+8 Герхард
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+6 Валерій Кваша
показати весь коментар25.11.2024 19:28
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Цей дебілоїд дійсно вважає, що весь Світ слідкує, що воно висре у своєму телеграмі?
На паркані ще напиши свої плани та побажання, козлина кончена!!!
Бо, якщо робота, то можна заводити карну справу про використання держслужбовцем Телеграму у роботі.
У нас же заборона використання Телеграму державними установами чи ні?
Чи це якийсь Вася з водокачки, а не президент?