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Зеленський закликав запровадити санкції проти тіньового танкерного флоту РФ на рівні всього ЄС. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що Європейському Союзу варто послідувати прикладу Великої Британії та запровадити санкції проти російського тіньового танкерного флоту.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Сьогодні є нове рішення Британії щодо санкцій проти тіньового танкерного флоту. Тридцять танкерів санкціоновані. Це важливий крок. І буде правильним, щоб європейські партнери – на рівні всього ЄС, – а також інші партнери підтримали такі санкції. Що менше буде російських надприбутків від нафти, то менше буде в Росії й можливості вести війну. Це очевидний зв’язок. Зв’язок, який повинен спрацювати заради реального миру", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів Ставку: говорили про енергетику та прикриття об’єктів критичної інфраструктури від атак РФ

Автор: 

відеозвернення (23) Зеленський Володимир (23803) санкції (11819)


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Топ коментарі
+10
Пусто-порожнє ніщо. Це і про текст і про того хто його читає. Краще розкажи, чому твої менеджери мовчать про браковані міни?
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25.11.2024 19:38
+8
Знов...

Цей дебілоїд дійсно вважає, що весь Світ слідкує, що воно висре у своєму телеграмі?

На паркані ще напиши свої плани та побажання, козлина кончена!!!
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25.11.2024 20:01
+6
Ти б краще закликав своїх ''слуг урода'' не красти! А в Європі і без твоїх сопливих гундосів знають що робити..
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25.11.2024 19:28
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Ти б краще закликав своїх ''слуг урода'' не красти! А в Європі і без твоїх сопливих гундосів знають що робити..
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25.11.2024 19:28 Відповісти
Та йому покидьки треба ввести санкції проти свого оп!!! Це було куда корисніше!!!
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25.11.2024 20:14 Відповісти
А шо, у Вальоді на цей випадок нема ніякого Плану? Плану санкцій наприклад? А шо ж таке?
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25.11.2024 19:37 Відповісти
Пусто-порожнє ніщо. Це і про текст і про того хто його читає. Краще розкажи, чому твої менеджери мовчать про браковані міни?
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25.11.2024 19:38 Відповісти
Так , саме із цього корита жре ,та бере сили гадюка під назвою сосія. Якщо зупинити хоча б частину цього флоту , сосіянам та путлєру було б не до війни.
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25.11.2024 19:47 Відповісти
Накладіть вже санкції на @бломарахфон..він - це чорна діра бюджету...
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25.11.2024 19:58 Відповісти
Знов...

Цей дебілоїд дійсно вважає, що весь Світ слідкує, що воно висре у своєму телеграмі?

На паркані ще напиши свої плани та побажання, козлина кончена!!!
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25.11.2024 20:01 Відповісти
Я розумію що він козліна. Але що поганого в блокуванні російського танкерного флоту всіма країнами Європи?
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25.11.2024 20:08 Відповісти
А хто тут казав щось погане про блокування російського танкерного флоту всіма країнами Європи?
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25.11.2024 20:13 Відповісти
Читай коментарі. Враження, що дописувачі не бажають бачити блокування російського флоту якщо до цього призиває Зеленський.
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25.11.2024 20:22 Відповісти
У якому коментарі тут проти блокування російського флоту? приведи приклад.
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25.11.2024 20:28 Відповісти
Тут про те, що особисто він цього не може закликати. Тут про те, що не на тих платформах заклики. Тут про те, що і без гундосих розберуться що і кому робити. То що це, як не висловлення проти необхідності блокування російського флоту? Із ненависті до особисто Зеленського люди ******* навіть залишки мислення. Чи це така стратегія антиукраїнського ІПСО, я вже нічого не розумію, чесно кажучи.
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25.11.2024 20:38 Відповісти
"Я розумію що він козліна" - хто це написав?
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25.11.2024 20:44 Відповісти
Це я. І це моє щире до нього відношення. Але неможливо дозволяти собі за ненавистю не бачити нічого більше. Немає ж нічого поганого в тому що він, у цьому випадку, закликає до більш поширеної заборони всіма, а не тільки Британією. Я багато згадую випадків на цьому сайті де на заклики Зеленського до світового товариства про допомогу коментатори відповідали виключно у стилі -не твоя собача справа, пнх,не чіпай розумних європейців, сам клепай Ф-16 у підземних заводах, а не проси. І тд і тп. Ні слова в коментарях з точки зору розуму. Виключно своє фе до цієї особи. Хай Україна згине, аби не Зеленський. Щось на кшалт цього.
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25.11.2024 21:02 Відповісти
Хай Україна згине, аби не Зеленський...? тут такого не зустрічав...
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25.11.2024 21:09 Відповісти
Відверто не пишуть. Але мають наувазі. Якщо так коментують.
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25.11.2024 21:17 Відповісти
А замість "Слава Україні" російське "здравія желаю" українською, тенденцією до чого вважаєш?
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25.11.2024 21:28 Відповісти
Не зрозумів до чого тут це, але вважаю до російськості. Тобто тенденція погана.
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25.11.2024 21:33 Відповісти
Це перші слова його відео звернення. Наступним може заміна звернення пан на товариш. Кажуть, що диявол ховається у дрібницях, але це вже не дрібниця.
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25.11.2024 21:54 Відповісти
Ще раз не зрозумів до чого тут його лозунги і який зв'язок це має з темою новини? Можете вже не відповідати бо мені набридло одне й те саме розжовувати. Висновок -Зеленський покидьок, але коли він каже про потрібні для нашої країни речі, то хай балакає. Так зрозуміла моя позиція?
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25.11.2024 22:03 Відповісти
Він балакає у не залежності від того хочемо ми того, чи ні...
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25.11.2024 22:12 Відповісти
У даному випадку я хочу того самого про що він говорить. Тож я з ним згоден.
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25.11.2024 22:14 Відповісти
Голосувати на наступних виборах за кого будеш?
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25.11.2024 22:20 Відповісти
Вже не за Порошенка.
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25.11.2024 22:21 Відповісти
Q.E.D. (абревіатура від лат. quod erat demonstrandum - «що й доводилося», «що і треба було довести») - латинський вираз, що означає завершення доведення ...
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25.11.2024 22:23 Відповісти
І що ти довів? Те що я голосував за Порошенка у другому турі, бо в першому за Кошулинського, а в наступних не буду за нього навіть якщо він буде обиратись? Чи що ти мав наувазі своїми латинськими виразами?
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25.11.2024 22:31 Відповісти
Ті, хто проти Порошенка ні у 2019 ні зараз не кажуть за кого вони. Припустимо, що завтра вибори - за кого будеш голосувати?
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25.11.2024 22:36 Відповісти
Я не проти нього. Я не ЗА нього після його просиру 14-19 років. Він навіть не намагався добити ворогів поки була така можливість. Він все спустив на гальмах, щоб зараз ці вороги мали змогу навіть очолити нашу країну. Не знаю, чи це було помірковано чи просто помилкою. У 19 я вимушено у 2 турі голосував за нього. Бо варіантів вже не було. Зараз я навіть не знаю за кого я б віддав голос. Поки що не має кандидатів. Але Порошенко не мій герой. Я вдячний йому за все що він робить зараз для армії і для іміджу України у світі, але його час минув. Нам не потрібні бізнесмени ні від безпосередньо бізнесу, ні від політики. Нам потрібні патріоти. Зараз потрібні. Потім побачимо.
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25.11.2024 22:54 Відповісти
Ну так напиши про це у ліфті. Ефект буде той же.
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25.11.2024 20:15 Відповісти
А це щось особисте чи робота президента?

Бо, якщо робота, то можна заводити карну справу про використання держслужбовцем Телеграму у роботі.

У нас же заборона використання Телеграму державними установами чи ні?
Чи це якийсь Вася з водокачки, а не президент?
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25.11.2024 20:19 Відповісти
Ну, ты и ****, зеденок, а перекрыть прокачку нефти и газа фице и *** елдаком?
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25.11.2024 20:34 Відповісти
А мені от цікаво - воно розуміє взагалі про що йде мова? Якщо його запитати що таке ,,тіньовий флот" росіі- як воно собі це розуміє і уявляє? Я думаю що ми б почули дуже цікаве пояснення в дусі 95 кварталу.... А так це заклик просто заради заклику, і нагода зняти ще один відосік з собою коханим....
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25.11.2024 20:54 Відповісти
Він думає, що то кораблі по типу летючого Голандця, з привидами та Джонні Деппом
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25.11.2024 22:36 Відповісти
А що там тіньові нафто- й газогони в межах України?
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25.11.2024 21:49 Відповісти
А чому ти гнида ще не поніс покарання за поставку бракованих мін ЗСУ???
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25.11.2024 22:28 Відповісти
Газовий кранік до Європи має бути тільки в одних руках.
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25.11.2024 22:34 Відповісти
 
 