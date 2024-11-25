Зеленський закликав запровадити санкції проти тіньового танкерного флоту РФ на рівні всього ЄС. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що Європейському Союзу варто послідувати прикладу Великої Британії та запровадити санкції проти російського тіньового танкерного флоту.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Сьогодні є нове рішення Британії щодо санкцій проти тіньового танкерного флоту. Тридцять танкерів санкціоновані. Це важливий крок. І буде правильним, щоб європейські партнери – на рівні всього ЄС, – а також інші партнери підтримали такі санкції. Що менше буде російських надприбутків від нафти, то менше буде в Росії й можливості вести війну. Це очевидний зв’язок. Зв’язок, який повинен спрацювати заради реального миру", - сказав Зеленський.

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