Міноборони РФ заявило про збиття 29 безпілотників над чотирма регіонами. ВIДЕО

Вночі 1 листопада над регіонами Російської Федерації збито 29 безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міноборони РФ.

Зазначається, що сили ППО знищили 20 безпілотників над Брянською областю, сім - над Калузькою і по одному над Смоленською та Курською областями.

Як повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз у своєму телеграм-каналі, внаслідок атаки загинула дитина. Mash пише, що 11-річний хлопчик загинув після того, як БПЛА врізався в житлову п'ятиповерхівку близько другої години ночі. У багатоквартирному будинку пошкоджено скління, балкони, фасад. У Стародубському окрузі повністю знищено житловий будинок.

Губернатор Калузької області повідомив про загоряння на околиці одного з населених пунктів поза територією житлової забудови після атаки. Влада Смоленської та Курської областей про наслідки ударів не повідомляла.

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