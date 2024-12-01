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Міноборони РФ заявило про збиття 29 безпілотників над чотирма регіонами. ВIДЕО

Вночі 1 листопада над регіонами Російської Федерації збито 29 безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міноборони РФ.

Зазначається,  що сили ППО знищили 20 безпілотників над Брянською областю, сім - над Калузькою і по одному над Смоленською та Курською областями.

Як повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз у своєму телеграм-каналі, внаслідок атаки загинула дитина. Mash пише, що 11-річний хлопчик загинув після того, як БПЛА врізався в житлову п'ятиповерхівку близько другої години ночі. У багатоквартирному будинку пошкоджено скління, балкони, фасад. У Стародубському окрузі повністю знищено житловий будинок.

Губернатор Калузької області повідомив про загоряння на околиці одного з населених пунктів поза територією житлової забудови після атаки. Влада Смоленської та Курської областей про наслідки ударів не повідомляла.

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безпілотник (4144) росія (65098) Удари по РФ (277)


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01.12.2024 08:49 Відповісти
Не треба було збивать БПЛА над житловими районами! Хай-би летів туди, куди його направляли... (Саме так кацапи тринділи в перший рік війни! Сам "грустная лошадь" зауваження такі робив!
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01.12.2024 08:58 Відповісти
...а обіцяні прездоболом Зєлєнскім українські тИщщщщі ракет і мільйОн дронів на голови кацапокупантам його фаворит, постєльний пірат, дермак, мабуть, виводить у їхні "оманські офффшори"?..
бо шось якась жИдка виходить у зеленських патУжность та ніз-ламность..
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01.12.2024 09:04 Відповісти
тисячі дронів зеленського заблудились серед мульярда дерев зеленського

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01.12.2024 09:09 Відповісти
Потрібно було вчити історію, українські повстанські пісні, особливо " Гей, гу, Гей, га" тоді би знали що за "чєрті". Ще не один десяток років за свої злочини будете відхаркуватись кровью, ї@ані брати!
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01.12.2024 09:05 Відповісти
А чим збивали? НПЗ і нафтобазами? Радарами?
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01.12.2024 09:12 Відповісти
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01.12.2024 09:23 Відповісти
Ну, куди ж без нас!
Слухайте, кацапи!! Ви вже якось визначтеся! То кричите про "недонацію шароварників", яких і людьми важко назвать... То, виявляється, ми повстанський рух у Африці очолюємо та товчемо ваші ЧВК, і в Грузії організуємо "Майдан", і в Сирії командуємо повстанцями... (І нвіть управляємо зовнішньою політикою США!). Може, дійсно, Ісус Хриситос був українцем і ми викопали Чорне море?
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01.12.2024 09:49 Відповісти
 
 