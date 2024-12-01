Міноборони РФ заявило про збиття 29 безпілотників над чотирма регіонами. ВIДЕО
Вночі 1 листопада над регіонами Російської Федерації збито 29 безпілотників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міноборони РФ.
Зазначається, що сили ППО знищили 20 безпілотників над Брянською областю, сім - над Калузькою і по одному над Смоленською та Курською областями.
Як повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз у своєму телеграм-каналі, внаслідок атаки загинула дитина. Mash пише, що 11-річний хлопчик загинув після того, як БПЛА врізався в житлову п'ятиповерхівку близько другої години ночі. У багатоквартирному будинку пошкоджено скління, балкони, фасад. У Стародубському окрузі повністю знищено житловий будинок.
Губернатор Калузької області повідомив про загоряння на околиці одного з населених пунктів поза територією житлової забудови після атаки. Влада Смоленської та Курської областей про наслідки ударів не повідомляла.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
бо шось якась жИдка виходить у зеленських патУжность та ніз-ламность..
Слухайте, кацапи!! Ви вже якось визначтеся! То кричите про "недонацію шароварників", яких і людьми важко назвать... То, виявляється, ми повстанський рух у Африці очолюємо та товчемо ваші ЧВК, і в Грузії організуємо "Майдан", і в Сирії командуємо повстанцями... (І нвіть управляємо зовнішньою політикою США!). Може, дійсно, Ісус Хриситос був українцем і ми викопали Чорне море?