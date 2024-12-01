Кіт харчується рештками обгорілого російського загарбника. ВIДЕО
У мережі з'явилося відео, яке швидко стало вірусним: український кіт британської породи, що втратив дім і господарів через російську агресію, змушений виживати в умовах, які диктує війна.
На кадрах видно, як кіт харчується рештками обгорілого російського військового, які залишилися після точних ударів українських військових, передає Цензор.НЕТ.
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Топ коментарі
+18 izzabaru #594100
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+16 izzabaru #594100
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+12 Валерій Кваша
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Аби хоч не отруївся пухнастик..
Свинки - свіжак.