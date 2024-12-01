Кіт харчується рештками обгорілого російського загарбника. ВIДЕО

У мережі з'явилося відео, яке швидко стало вірусним: український кіт британської породи, що втратив дім і господарів через російську агресію, змушений виживати в умовах, які диктує війна.

На кадрах видно, як кіт харчується рештками обгорілого російського військового, які залишилися після точних ударів українських військових, передає Цензор.НЕТ.

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