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Новини Відео Війна
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Кіт харчується рештками обгорілого російського загарбника. ВIДЕО

У мережі з'явилося відео, яке швидко стало вірусним: український кіт британської породи, що втратив дім і господарів через російську агресію, змушений виживати в умовах, які диктує війна.

На кадрах видно, як кіт харчується рештками обгорілого російського військового, які залишилися після точних ударів українських військових, передає Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армія рф (17317) кіт (21)


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Топ коментарі
+18
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01.12.2024 16:35
+16
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01.12.2024 16:50
+12
Уу, до чого кота довели! Доводиться харчуватися кацапсятиною.. (
Аби хоч не отруївся пухнастик..
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01.12.2024 16:46
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01.12.2024 16:25 Відповісти
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01.12.2024 16:34 Відповісти
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01.12.2024 16:35 Відповісти
Бійцівський кіт-ГУРівець!
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01.12.2024 16:26 Відповісти
В мене кіт теж шашличок обожнює...
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01.12.2024 16:28 Відповісти
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01.12.2024 16:50 Відповісти
Ага, точно так падло жре
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01.12.2024 16:59 Відповісти
З політикою "вмиротворення" агрессора невдовзі так доведеться харчуватися і британським котам незалежно від породи...
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01.12.2024 16:33 Відповісти
М-м-м, ще й смажене!
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01.12.2024 16:42 Відповісти
Уу, до чого кота довели! Доводиться харчуватися кацапсятиною.. (
Аби хоч не отруївся пухнастик..
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01.12.2024 16:46 Відповісти
Мабуть кіт звик харчуватися свининою.
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01.12.2024 22:46 Відповісти
котик, виплюнь каку!
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01.12.2024 16:49 Відповісти
будьте прокляті навіки, кацапи-окупанти
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01.12.2024 16:49 Відповісти
!!!!
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01.12.2024 16:54 Відповісти
Коти ********** смажену кацапсятину!
Свинки - свіжак.
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01.12.2024 16:59 Відповісти
Тут народ возбудився і чекає слідуючого.
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01.12.2024 17:29 Відповісти
кот бандеровец!
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01.12.2024 18:18 Відповісти
Серед негативу хоть якийсь позитив!
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01.12.2024 19:28 Відповісти
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01.12.2024 19:30 Відповісти
Судя по котику не одного глотанул кацапшлык .
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01.12.2024 20:55 Відповісти
Бедный котик, мне его жалко.
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02.12.2024 00:09 Відповісти
Кинь їсти це лайно кацапське - отруїтися захтів? Що мишей мало навкруги?
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02.12.2024 01:39 Відповісти
 
 