УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10626 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
6 232 16

Окупанти скаржаться на байдужість командування: "Нас, похоже, списали. А мы еще живы". ВIДЕО

У мережі з’явилося відео, на якому російські солдати, що ховаються у зруйнованій школі, скаржаться на повну відсутність підтримки з боку командування, брак їжі, медикаментів і допомоги.

"Нас, схоже, списали. А ми ще живі", – кажуть окупанти, впевнені, що їхнє командування навіть не знає, де вони перебувають, або вже вважає їх мертвими. 

За словами військових, російські командири ставляться до них як до "розхідного матеріалу", кидаючи на передову без належної підготовки, забезпечення та плану. Руїни школи, де вони знайшли прихисток, стали для них тимчасовим укриттям від обстрілів, які вони називають інтенсивними та точними, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: Кіт харчується рештками обгорілого російського загарбника. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17317)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+21
А мы еще живы

Це ненадовго, троха потерпіть!
показати весь коментар
01.12.2024 17:03
+13
Чому ще живi? Недоработка!!!
показати весь коментар
01.12.2024 17:13
+9
Предсмертное видео - на Оскар 😁
показати весь коментар
01.12.2024 17:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А мы еще живы

Це ненадовго, троха потерпіть!
показати весь коментар
01.12.2024 17:03 Відповісти
біосміття було є і завжди буде незалежно від командування війни або без
показати весь коментар
01.12.2024 17:05 Відповісти
Какие они не патриоты.
показати весь коментар
01.12.2024 17:09 Відповісти
Чому ще живi? Недоработка!!!
показати весь коментар
01.12.2024 17:13 Відповісти
Хай точніше координати вкажуть
показати весь коментар
01.12.2024 18:29 Відповісти
Предсмертное видео - на Оскар 😁
показати весь коментар
01.12.2024 17:19 Відповісти
По сводкам в Макеевке крайний раз какая-то активность наблюдалась два месяца назад.
показати весь коментар
01.12.2024 17:21 Відповісти
показати весь коментар
01.12.2024 17:24 Відповісти
Командир сказав що в морг, значить в морг
показати весь коментар
01.12.2024 17:37 Відповісти
Так
показати весь коментар
01.12.2024 17:39 Відповісти
Ваше х.йло вас усіх "списал" а ти не ний "баби ісчо наражают", по ходу "ріжисьором" теж не став ї не в "манастирь" пішов а до Кабзона.
показати весь коментар
01.12.2024 17:44 Відповісти
Хочеш стати кліпмейкером у йосіфа?
показати весь коментар
01.12.2024 17:55 Відповісти
Все триста - все отсосали у тракториста!
показати весь коментар
01.12.2024 17:59 Відповісти
Увага, увага, для спрощення евакуації усім зайняти свої мішки
показати весь коментар
01.12.2024 18:05 Відповісти
показати весь коментар
01.12.2024 19:45 Відповісти
Сразу видно они ни вчем не вины , просто кушали очередную баночку тушенки на всех, просто голодали и сожалели. Да , но другая сторона медали , готовы и дальше на веселом духе продолжать бой, мрази до последнего отбиваются, в ожидании помощи, восхваляя путина-*****, среди развалин которые строили люди но ни как мрази скотского ума , надеюсь это видео было последнее ,как и та банка тушеной крысы...
показати весь коментар
01.12.2024 21:15 Відповісти
 
 