Окупанти скаржаться на байдужість командування: "Нас, похоже, списали. А мы еще живы". ВIДЕО

У мережі з’явилося відео, на якому російські солдати, що ховаються у зруйнованій школі, скаржаться на повну відсутність підтримки з боку командування, брак їжі, медикаментів і допомоги.

"Нас, схоже, списали. А ми ще живі", – кажуть окупанти, впевнені, що їхнє командування навіть не знає, де вони перебувають, або вже вважає їх мертвими.

За словами військових, російські командири ставляться до них як до "розхідного матеріалу", кидаючи на передову без належної підготовки, забезпечення та плану. Руїни школи, де вони знайшли прихисток, стали для них тимчасовим укриттям від обстрілів, які вони називають інтенсивними та точними, передає Цензор.НЕТ.

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