Морпіхи 36-ї ОБрМП відбили ворожий штурм на Курщині та знищили три БМД і танк Т-72. ВIДЕО

Морпіхи 36-ї ОБрМП імені контрадмірала Михайла Білинського відбили механізований штурм росіян на Курщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бою із окупантами морпіхи опублікували на своїй сторінці у соцмережах.

"Механізована колона російського вдв з шести одиниць бронетехніки була розгромлена миколаївськимм морпіхами разом з бойовими побратимами дружніх підрозділів на Курщині. В результаті морські піхотинці знищили три бойові машини десанту та один танк Т-72. Під час спроби штурму ворог поніс втрати близько взводу особового складу вбитими та пораненими", - зазначають бійці у коментарі до відео.

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