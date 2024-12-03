УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12917 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
3 987 2

Морпіхи 36-ї ОБрМП відбили ворожий штурм на Курщині та знищили три БМД і танк Т-72. ВIДЕО

Морпіхи 36-ї ОБрМП імені контрадмірала Михайла Білинського відбили механізований штурм росіян на Курщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бою із окупантами морпіхи опублікували на своїй сторінці у соцмережах.

"Механізована колона російського вдв з шести одиниць бронетехніки була розгромлена миколаївськимм морпіхами разом з бойовими побратимами дружніх підрозділів на Курщині. В результаті морські піхотинці знищили три бойові машини десанту та один танк Т-72. Під час спроби штурму ворог поніс втрати близько взводу особового складу вбитими та пораненими", - зазначають бійці у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Четверо росіян конають під скидами із дронів серед тіл своїх ліквідованих поплічників навколо знищеного БТРа. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17236) знищення (7154) 36 окрема бригада морської піхоти (204) Курськ (1093)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
досить потужно,я б сказав🤙
показати весь коментар
03.12.2024 14:09 Відповісти
Класне відео .Слава ЗСУ.
показати весь коментар
03.12.2024 15:27 Відповісти
 
 