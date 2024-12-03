Четверо росіян конають під скидами із дронів серед тіл своїх ліквідованих поплічників навколо знищеного БТРа. ВIДЕО

Оператори дронів із 47-ї ОМБр "Магура" ліквідували штурмову групу армії РФ на Курщині, до якої входило щонайменше восьмеро росіян.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів. На записі видно, як бійці скидами із дронів добивають чотирьох загарбників, які намагаються знайти сховок навколо обгорілої бронемашини. Навколо БТРа можна ще розгледіти щонайменше чотирьох вже знищених росіян.

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"Апофеоз війни - одне з найбільш вражаючих відео зняли воїни 47-ї бригади "Магура" у Курській області. Згорілі, мертві та вмираючі - все змішалося в групі російського десанту, який тепер займає "вигідніші рубежі" під підбитим бронетранспортером. Абсолютно пекельна картина: поки хтось із тих, хто ще вижив, намагається вразити український дрон автоматною чергою, його сусід перетворюється на яскравий феєрверк після скиду з цього ж дрону", - зазначає у коментарі авто публікації.

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