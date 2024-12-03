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Новини Відео Війна
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Четверо росіян конають під скидами із дронів серед тіл своїх ліквідованих поплічників навколо знищеного БТРа. ВIДЕО

Оператори дронів із 47-ї ОМБр "Магура" ліквідували штурмову групу армії РФ на Курщині, до якої входило щонайменше восьмеро росіян.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українських воїнів. На записі видно, як бійці скидами із дронів добивають чотирьох загарбників, які намагаються знайти сховок навколо обгорілої бронемашини. Навколо БТРа можна ще розгледіти щонайменше чотирьох вже знищених росіян.

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"Апофеоз війни - одне з найбільш вражаючих відео зняли воїни 47-ї бригади "Магура" у Курській області. Згорілі, мертві та вмираючі - все змішалося в групі російського десанту, який тепер займає "вигідніші рубежі" під підбитим бронетранспортером. Абсолютно пекельна картина: поки хтось із тих, хто ще вижив, намагається вразити український дрон автоматною чергою, його сусід перетворюється на яскравий феєрверк після скиду з цього ж дрону", - зазначає у коментарі авто публікації.

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Автор: 

армія рф (17236) знищення (7154) дрони (4632) Курськ (1093) 47 окрема механізована бригада (264)


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Топ коментарі
+14
Красивая картина. Нужно сделать скрин и сделать большую картину и повесить ее на стену вместо картины Шишкина Три медведя
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03.12.2024 10:25
+11
Сами здохнут, не надо мешать.
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03.12.2024 10:27
+9
лєпота!!!!!
добре що миттєво не здохли...
є час на "переосмысление"
є час подумати про майбутне життя, знаючи що тобі гаплик через півгодини-годину!!!
шікакний від!
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03.12.2024 10:08
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чого не добили кацапів ?
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03.12.2024 10:06 Відповісти
потрібно щоб встигли набрати оркиню-маму чи дружину-орчиху!!!
щоб розказали, як їм добре!!!
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03.12.2024 10:11 Відповісти
щоб в них був час подумати перед смертю про х нікчемне життя
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03.12.2024 10:18 Відповісти
Сами здохнут, не надо мешать.
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03.12.2024 10:27 Відповісти
або окупант самоліквідувався сам, або поранений окупант повивен чекати прильоту.

Сами здохнут, не надо мешать - ми вже дочекались, до Запоріжжя 28 км
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03.12.2024 22:23 Відповісти
лєпота!!!!!
добре що миттєво не здохли...
є час на "переосмысление"
є час подумати про майбутне життя, знаючи що тобі гаплик через півгодини-годину!!!
шікакний від!
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03.12.2024 10:08 Відповісти
Це називається: Приєхалі "Приїхали..."!
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03.12.2024 10:12 Відповісти
Красивая картина. Нужно сделать скрин и сделать большую картину и повесить ее на стену вместо картины Шишкина Три медведя
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03.12.2024 10:25 Відповісти
Дякую за пораду ! Скрін - зробив, картину - замовив....
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03.12.2024 13:03 Відповісти
Не унивайте ,пацани...
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03.12.2024 10:50 Відповісти
В цьому відео все прекрасне, продовження ...
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03.12.2024 11:03 Відповісти
эти кадры мне уже не доставляют больше ,,удовольствия,, т.к. где то и наши так погибают((((
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03.12.2024 11:12 Відповісти
Ну то запроси кацапів додому, разом поплачте...
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03.12.2024 11:29 Відповісти
дело не в этом , я их сам ненавиджу до глубины души , но надо смотиеть реально это ВОЙНА и нашим очень и очень тяжело против этой НАВАЛЫ !!!(((( просто за наших дуже переживаю !!!(((
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03.12.2024 11:47 Відповісти
Не бреши,свинособака...
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03.12.2024 12:07 Відповісти
Четыре трупа возле танка дополнят утренний пейзаж
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03.12.2024 20:43 Відповісти
Граздич , паскуда подивись кадри з Бучі то відразу відео з конаючими підарами будєт доставлять удовольствіє .
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03.12.2024 12:52 Відповісти
РЕКВІЗИТИ для донатів на потреби операторів дронів 47-ї ОМБр "Магура" є у блогерів на YouTube:
- канал "Александр Беспалый" - Олександр сам воює в цьому підрозділі,
- канали "Народна розвідка" і "Эдгар Миротворец" - блогер, який на своїх стрімах добуває цікаву інформацію, "закосивши" під росіянця.
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03.12.2024 18:26 Відповісти
Якщо пукан горить горить у каца - то вже всьо
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03.12.2024 13:06 Відповісти
Що,кацапи,бо-бо?Ібо не-хуй!!!
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03.12.2024 13:45 Відповісти
Робота хороша! А от музичний супровід відео завжди дратує. Для чого та музика?
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03.12.2024 21:17 Відповісти
 
 