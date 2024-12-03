Четверо россиян умирают под сбросами из дронов среди тел своих ликвидированных сослуживцев вокруг уничтоженного БТРа. ВИДЕО

Операторы дронов из 47-й ОМБр "Магура" ликвидировали штурмовую группу армии РФ на Курщине, в которую входило как минимум восемь россиян.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов. На записи видно, как бойцы сбросами с дронов добивают четырех захватчиков, которые пытаются найти укрытие вокруг обгоревшей бронемашины. Вокруг БТРа можно еще разглядеть по меньшей мере четырех уже уничтоженных россиян.

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"Апофеоз войны - одно из самых впечатляющих видео сняли воины 47-й бригады "Магура" в Курской области. Сгоревшие, мертвые и умирающие - все смешалось в группе российского десанта, который теперь занимает "более выгодные рубежи" под подбитым бронетранспортером. Абсолютно адская картина: пока кто-то из тех, кто еще выжил, пытается поразить украинский дрон автоматной очередью, его сосед превращается в яркий фейерверк после сброса с этого же дрона", - отмечает в комментарии авто публикации.

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