Четверо россиян умирают под сбросами из дронов среди тел своих ликвидированных сослуживцев вокруг уничтоженного БТРа. ВИДЕО
Операторы дронов из 47-й ОМБр "Магура" ликвидировали штурмовую группу армии РФ на Курщине, в которую входило как минимум восемь россиян.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов. На записи видно, как бойцы сбросами с дронов добивают четырех захватчиков, которые пытаются найти укрытие вокруг обгоревшей бронемашины. Вокруг БТРа можно еще разглядеть по меньшей мере четырех уже уничтоженных россиян.
"Апофеоз войны - одно из самых впечатляющих видео сняли воины 47-й бригады "Магура" в Курской области. Сгоревшие, мертвые и умирающие - все смешалось в группе российского десанта, который теперь занимает "более выгодные рубежи" под подбитым бронетранспортером. Абсолютно адская картина: пока кто-то из тех, кто еще выжил, пытается поразить украинский дрон автоматной очередью, его сосед превращается в яркий фейерверк после сброса с этого же дрона", - отмечает в комментарии авто публикации.
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щоб розказали, як їм добре!!!
Сами здохнут, не надо мешать - ми вже дочекались, до Запоріжжя 28 км
добре що миттєво не здохли...
є час на "переосмысление"
є час подумати про майбутне життя, знаючи що тобі гаплик через півгодини-годину!!!
шікакний від!
Приєхалі"Приїхали..."!
- канал "Александр Беспалый" - Олександр сам воює в цьому підрозділі,
- канали "Народна розвідка" і "Эдгар Миротворец" - блогер, який на своїх стрімах добуває цікаву інформацію, "закосивши" під росіянця.