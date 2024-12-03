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Новости Видео Война
14 196 21

Четверо россиян умирают под сбросами из дронов среди тел своих ликвидированных сослуживцев вокруг уничтоженного БТРа. ВИДЕО

Операторы дронов из 47-й ОМБр "Магура" ликвидировали штурмовую группу армии РФ на Курщине, в которую входило как минимум восемь россиян.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов. На записи видно, как бойцы сбросами с дронов добивают четырех захватчиков, которые пытаются найти укрытие вокруг обгоревшей бронемашины. Вокруг БТРа можно еще разглядеть по меньшей мере четырех уже уничтоженных россиян.

Смотрите: Дрон-камикадзе попадает в оккупанта, который несет канистры с горючим. ВИДЕО

"Апофеоз войны - одно из самых впечатляющих видео сняли воины 47-й бригады "Магура" в Курской области. Сгоревшие, мертвые и умирающие - все смешалось в группе российского десанта, который теперь занимает "более выгодные рубежи" под подбитым бронетранспортером. Абсолютно адская картина: пока кто-то из тех, кто еще выжил, пытается поразить украинский дрон автоматной очередью, его сосед превращается в яркий фейерверк после сброса с этого же дрона", - отмечает в комментарии авто публикации.

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы взяли в плен четырех российских морпехов на Курщине: "Спасибо Ежику и Симбе за то, что вывезли нас невредимыми". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19180) уничтожение (6897) дроны (3896) Курск (1092) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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Топ комментарии
+14
Красивая картина. Нужно сделать скрин и сделать большую картину и повесить ее на стену вместо картины Шишкина Три медведя
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03.12.2024 10:25
+11
Сами здохнут, не надо мешать.
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03.12.2024 10:27
+9
лєпота!!!!!
добре що миттєво не здохли...
є час на "переосмысление"
є час подумати про майбутне життя, знаючи що тобі гаплик через півгодини-годину!!!
шікакний від!
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03.12.2024 10:08
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Правила форума Совет форумчан
чого не добили кацапів ?
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03.12.2024 10:06 Ответить
потрібно щоб встигли набрати оркиню-маму чи дружину-орчиху!!!
щоб розказали, як їм добре!!!
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03.12.2024 10:11 Ответить
щоб в них був час подумати перед смертю про х нікчемне життя
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03.12.2024 10:18 Ответить
Сами здохнут, не надо мешать.
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03.12.2024 10:27 Ответить
або окупант самоліквідувався сам, або поранений окупант повивен чекати прильоту.

Сами здохнут, не надо мешать - ми вже дочекались, до Запоріжжя 28 км
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03.12.2024 22:23 Ответить
лєпота!!!!!
добре що миттєво не здохли...
є час на "переосмысление"
є час подумати про майбутне життя, знаючи що тобі гаплик через півгодини-годину!!!
шікакний від!
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03.12.2024 10:08 Ответить
Це називається: Приєхалі "Приїхали..."!
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03.12.2024 10:12 Ответить
Красивая картина. Нужно сделать скрин и сделать большую картину и повесить ее на стену вместо картины Шишкина Три медведя
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03.12.2024 10:25 Ответить
Дякую за пораду ! Скрін - зробив, картину - замовив....
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03.12.2024 13:03 Ответить
Не унивайте ,пацани...
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03.12.2024 10:50 Ответить
В цьому відео все прекрасне, продовження ...
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03.12.2024 11:03 Ответить
эти кадры мне уже не доставляют больше ,,удовольствия,, т.к. где то и наши так погибают((((
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03.12.2024 11:12 Ответить
Ну то запроси кацапів додому, разом поплачте...
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03.12.2024 11:29 Ответить
дело не в этом , я их сам ненавиджу до глубины души , но надо смотиеть реально это ВОЙНА и нашим очень и очень тяжело против этой НАВАЛЫ !!!(((( просто за наших дуже переживаю !!!(((
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03.12.2024 11:47 Ответить
Не бреши,свинособака...
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03.12.2024 12:07 Ответить
Четыре трупа возле танка дополнят утренний пейзаж
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03.12.2024 20:43 Ответить
Граздич , паскуда подивись кадри з Бучі то відразу відео з конаючими підарами будєт доставлять удовольствіє .
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03.12.2024 12:52 Ответить
РЕКВІЗИТИ для донатів на потреби операторів дронів 47-ї ОМБр "Магура" є у блогерів на YouTube:
- канал "Александр Беспалый" - Олександр сам воює в цьому підрозділі,
- канали "Народна розвідка" і "Эдгар Миротворец" - блогер, який на своїх стрімах добуває цікаву інформацію, "закосивши" під росіянця.
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03.12.2024 18:26 Ответить
Якщо пукан горить горить у каца - то вже всьо
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03.12.2024 13:06 Ответить
Що,кацапи,бо-бо?Ібо не-хуй!!!
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03.12.2024 13:45 Ответить
Робота хороша! А от музичний супровід відео завжди дратує. Для чого та музика?
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03.12.2024 21:17 Ответить
 
 