"На что должна пойти Россия? Желательно на три буквы", - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский сказал, что РФ "должна пойти на три буквы".
Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с Олафом Шольцом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"На что должна пойти Россия? Желательно на три буквы. Желательно, чтобы она поняла, что она делает - убивает нас, а мы защищаемся, боремся с врагом. Пока наши планы неизменны. Мы очень хотим быть сильнее, чтобы в 2025 году закончилась эта война. Извините за недипломатическую лексику", - ответил он на один из вопросов журналистов.
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що чи хто заважав?
отож бо.
Сам же заявив, що він не спроможний звільнити окуповані території і починає істерити і посилати всіх нах...
Себе посилай нах..., за те що ти не спроможний захистити Україну та українців.
Тільки ти в цьому винний як президент та верховний головнокомандувач.
до 22-го року зелене падло вголос прізвище "путін" боялося ротовим отвором прогугнявити.
а на три інші букви в підаРассії в радістью ходят
В кацапів , від цього , знову пердаки запалали
Тобі є діло до кацапських пердаків?
Був би молодець, аби не пи..дів, а налагодив виробництво ракет, яке закрив власноруч.
Висновок: вже шостий рік його каденції- а він так нічому і не навчився. Скільки нам треба буде витримати ще?
Блазень, якому так і не вдалась роль президента. А він думає, що вдалась.......
гордость избирателя "лишь бы не Порошенко" и "х-уже не будет"!