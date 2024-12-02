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"На что должна пойти Россия? Желательно на три буквы", - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский сказал, что РФ "должна пойти на три буквы".

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с Олафом Шольцом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"На что должна пойти Россия? Желательно на три буквы. Желательно, чтобы она поняла, что она делает - убивает нас, а мы защищаемся, боремся с врагом. Пока наши планы неизменны. Мы очень хотим быть сильнее, чтобы в 2025 году закончилась эта война. Извините за недипломатическую лексику", - ответил он на один из вопросов журналистов.

Читайте: Зеленский и Шольц осмотрели "умные" беспилотники. ФОТОрепортаж

Автор: 

дипломатия (1463) Зеленский Владимир (20331) россия (95489)


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Топ комментарии
+33
чого ж не був такий борзий з 2019?
що чи хто заважав?
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02.12.2024 17:03
+23
в нього язик без кісток - триндить вічно без привязки до реальності
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02.12.2024 17:04
+21
Це якась істерика
Сам же заявив, що він не спроможний звільнити окуповані території і починає істерити і посилати всіх нах...
Себе посилай нах..., за те що ти не спроможний захистити Україну та українців.
Тільки ти в цьому винний як президент та верховний головнокомандувач.
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02.12.2024 17:07
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чого ж не був такий борзий з 2019?
що чи хто заважав?
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02.12.2024 17:03 Ответить
в нього язик без кісток - триндить вічно без привязки до реальності
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02.12.2024 17:04 Ответить
З чим конкретно ви не згідні?
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02.12.2024 17:08 Ответить
я не згоден з тим, що клоун може бути президентом.
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02.12.2024 18:06 Ответить
З тим, що це неп*яний двірник базікає відклавши мітлу в сторону.
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02.12.2024 20:47 Ответить
А ви бачите, що одразу повилазили російські тролі, які незгідні з тим, що рашку треба посилати. Стає видно хто є хто.
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03.12.2024 10:05 Ответить
А куди ще, роскажи , можна без матюків
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02.12.2024 17:22 Ответить
А яка реальність дурнику, капітулювати?
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02.12.2024 17:35 Ответить
а ти чого не був таким кмітливим в 2014 і не побіг в Крим, а потім на донбас ? щось заважало чи хтось заважав?
отож бо.
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02.12.2024 17:07 Ответить
Як він на питання журналістки з телеканалу Прямий Курбанової чому він не назве ***** злочинце як це зробив Байден, той відповів, що тоді ***** нападе і на даунбабве будуть дуже сильно стріляти.
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02.12.2024 18:39 Ответить
Ой, ой не могу. Херой нашелся.
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02.12.2024 17:03 Ответить
Оце правильно.
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02.12.2024 17:04 Ответить
Як називається дешеве шоу?
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02.12.2024 17:07 Ответить
Не знаю, як називається, але це саме воно і є.
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02.12.2024 17:24 Ответить
Крінж. Ось як воно називається.
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02.12.2024 17:36 Ответить
В українській мові не існує слова "крінж".
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02.12.2024 18:40 Ответить
"Балаган"...
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02.12.2024 21:26 Ответить
Вважаю, це називається "шалман". Вікіпедія: "воры всех категорий, шмары, коты, бродяги и мелкая шпанка любого пола и возраста"
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02.12.2024 23:30 Ответить
Ні... "Шалман" - "вузькопрофільне" поняття... Частіш всього - місце спільного перебування представників злочинного світу для проведення дозвілля..." Тобто, це не "явище", а "об"єкт"... А "шоу" - це "явище".. Крім того, про належність до злочинності дописувачем мова не ведеться...
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02.12.2024 23:36 Ответить
Ясно КВН конкурс капітанів
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02.12.2024 17:07 Ответить
До буби ставлення неоднозначне, але тут сказано всьо по ділу...
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02.12.2024 17:07 Ответить
Це якась істерика
Сам же заявив, що він не спроможний звільнити окуповані території і починає істерити і посилати всіх нах...
Себе посилай нах..., за те що ти не спроможний захистити Україну та українців.
Тільки ти в цьому винний як президент та верховний головнокомандувач.
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02.12.2024 17:07 Ответить
Якщо бути чесними, то президент сам один не в змозі захистити свою країну, це не реально, який би він крутий не був. Потрібно щоб весь народ долучався до цього, а не ховався від тцк.
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03.12.2024 10:39 Ответить
Саме Зеленський та його влада створили умови, щоб люди ховалися від ТЦК.
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03.12.2024 10:40 Ответить
Как юморист он агонь , правда как президент , полной ноль.
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02.12.2024 17:13 Ответить
З нього такий юморіст як і президент...🤣🤣🤣
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02.12.2024 18:12 Ответить
Він ху.овий навіть як для вуличного клоуна: дурілка картонная.
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02.12.2024 18:33 Ответить
Та який він "вогонь"?!!! Не сміши людей... Так собі - "пердь смердючий"... Недарма його "Блазнем" назвали... Бо саме у середньовічних блазнів були "жарти" подібного штибу: такі "плоскі", що якщо їх побрить - то в щілину під дверима пролізуть...
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02.12.2024 21:32 Ответить
Пуйло дозволив молоти для зєлохів що завгодно, аби здати всі території, які він вимагає, до інавгурації трампакса.
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02.12.2024 17:14 Ответить
Це точно!!!
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02.12.2024 18:14 Ответить
І нехай своїх агентів з ОПи і не тільки прихопить!
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02.12.2024 17:20 Ответить
Speak softly and carry a big stick. Not the other way around.
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02.12.2024 17:23 Ответить
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02.12.2024 17:25 Ответить
Кацапські боти образились...
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02.12.2024 17:29 Ответить
І дійсно, нормальним проукраїнським людям це сподобалося, Шольцу сподобалося, він щиро сміявся, журналісти сміялися. А рашистське ...... одразу обурилося, як же можна матушку росію посилати, це так некрасиво. На жаль зараз на цензорі їх більшість пасеться.
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03.12.2024 10:16 Ответить
Борцун найпотужніший, херой вселенський, відважніший за відважних, на які три букви, мабуть на МИР
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02.12.2024 17:30 Ответить
Боже... і оце - ******** Президент?! Бидлота ти криворагульна, ти Україну представляєш у світі, що ви висираєш, імбецил?!
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02.12.2024 17:34 Ответить
От цікаво - кацапи також одразу заскавчали , що це "не дипломатично" ...ви хоч , з однаковими методичками , не паліться так одразу ...
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02.12.2024 18:33 Ответить
Знаєш - деякі речі в житті є "універсальними"... У нас з тобою різні політичні погляди... Однак, коли ми будемо стоять коло вигрібної ями туалету - буде морщить носа однаково...
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02.12.2024 21:36 Ответить
Підтримую Вас NNN. Деякі тут одразу ж зізналися, що у них з вами різні політичні погляди, тобто якщо ви патріотична людина, яка ненавидить рашку як і я, то вони безперечно *******"матушку росію"
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03.12.2024 10:21 Ответить
Наче від цього мохнатого кончітуса можна було очіеґкувати иншого.
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02.12.2024 18:43 Ответить
*очікувати
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02.12.2024 18:44 Ответить
храбрєтц-рубака, атчаянний...
до 22-го року зелене падло вголос прізвище "путін" боялося ротовим отвором прогугнявити.
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02.12.2024 17:38 Ответить
Це було слово "МИР"..просто всі неправильно зрозуміли...але рашка на нього ніколи не піде
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02.12.2024 17:39 Ответить
А Шольцу переклали, що це ФРН, мабуть...
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02.12.2024 17:54 Ответить
було б добре так із корупцією сміливо боротись
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02.12.2024 17:40 Ответить
а з росією не треба боротися?
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03.12.2024 10:23 Ответить
Д - дипломатія
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02.12.2024 17:58 Ответить
на три букви, і це букви КІЛ,
а на три інші букви в підаРассії в радістью ходят
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02.12.2024 17:59 Ответить
Звичайне бидло - https://www.youtube.com/watch?v=aBLTfggn1B8
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02.12.2024 18:02 Ответить
Непоганий жарт хоч і запізнілий. Звичайно треба було так жартувати до 2022-го, а ще краще до 2014-го.
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02.12.2024 18:19 Ответить
Молодець .
В кацапів , від цього , знову пердаки запалали
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02.12.2024 18:31 Ответить
Що тут «молодцюватого»?
Тобі є діло до кацапських пердаків?
Був би молодець, аби не пи..дів, а налагодив виробництво ракет, яке закрив власноруч.
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02.12.2024 19:30 Ответить
А про «Вова-маладєц» кому цікаво, крім кретинів на кшталт тебе
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02.12.2024 19:47 Ответить
Знає як працювати з народом. Просто так не стають президентами. Он в коментарях у деяких вже помокрело між ніг.
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02.12.2024 18:37 Ответить
Ще тільки сьогодні казав, що неможливо повернути окуповані території силою, а зараз кажеш, *****, про три букви! Щоб русня на них пішла, потрібно мати сильну економіку, армію і оборонно-промисловий комплекс! Але ж ти, сволото, зробив усе можливе, щоб в України нічого цього не було!
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02.12.2024 18:54 Ответить
Його виступи та інтерв'ю останнім часом перетворюються на триндець. Він, схоже, так і не зрозумів, що відбувається, перестав відчувати (чи ніколи і не вмів) реалії, говорить (якщо без папірця) вже майже матюками і схожий вже більше на пацана з підворотні, а не на того, якого можна сприймати серйозно. Не на президента воюючої країни.

Висновок: вже шостий рік його каденції- а він так нічому і не навчився. Скільки нам треба буде витримати ще?

Блазень, якому так і не вдалась роль президента. А він думає, що вдалась.......
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02.12.2024 19:00 Ответить
Ну ось чому ляпає язиком він, а соромно має бути мені?
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02.12.2024 19:55 Ответить
Боже... Це зє!лене непорозуміння вирішило, що всі, хто то-во почув, повинні сміятися. Але як завше зробило все через дупу: слова лопата не сказало.
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02.12.2024 22:00 Ответить
Оці рашистські агенти мовчать коли путін видає свої скабрезні сальні шуточки
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03.12.2024 10:27 Ответить
ежеминутное шестилетнее позорище Украины!
гордость избирателя "лишь бы не Порошенко" и "х-уже не будет"!
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03.12.2024 15:07 Ответить
 
 