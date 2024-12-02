"На що повинна піти Росія? Бажано на три букви", - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський сказав, що РФ "має піти на три букви".
Про це глава держави заявив під час пресконференції з Олафом Шольцом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"На що повинна піти Росія? Бажано на три букви. Бажано, щоб вона зрозуміла, що вона робить - вбиває нас, а ми захищаємось, боремося з ворогом. Поки що наші плани незмінні. Ми дуже хочемо бути сильнішими, щоб в 2025 році закінчилася ця війна. Вибачте за недипломатичну лексику", - відповів він на одне з питань журналістів.
Топ коментарі
+33 Wild MadDog
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+23 Михайло Иляш
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+21 Володимир Мик
показати весь коментар02.12.2024 17:07
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що чи хто заважав?
отож бо.
Сам же заявив, що він не спроможний звільнити окуповані території і починає істерити і посилати всіх нах...
Себе посилай нах..., за те що ти не спроможний захистити Україну та українців.
Тільки ти в цьому винний як президент та верховний головнокомандувач.
до 22-го року зелене падло вголос прізвище "путін" боялося ротовим отвором прогугнявити.
а на три інші букви в підаРассії в радістью ходят
В кацапів , від цього , знову пердаки запалали
Тобі є діло до кацапських пердаків?
Був би молодець, аби не пи..дів, а налагодив виробництво ракет, яке закрив власноруч.
Висновок: вже шостий рік його каденції- а він так нічому і не навчився. Скільки нам треба буде витримати ще?
Блазень, якому так і не вдалась роль президента. А він думає, що вдалась.......
гордость избирателя "лишь бы не Порошенко" и "х-уже не будет"!