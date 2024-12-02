"На що повинна піти Росія? Бажано на три букви", - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський сказав, що РФ "має піти на три букви".

Про це глава держави заявив під час пресконференції з Олафом Шольцом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На що повинна піти Росія? Бажано на три букви. Бажано, щоб вона зрозуміла, що вона робить - вбиває нас, а ми захищаємось, боремося з ворогом. Поки що наші плани незмінні. Ми дуже хочемо бути сильнішими, щоб в 2025 році закінчилася ця війна. Вибачте за недипломатичну лексику", - відповів він на одне з питань журналістів.

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