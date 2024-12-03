Українські захисники уразили російський танк, знищили дві БМП, а також ліквідували штурмову групу ворога. ВIДЕО
Бійці 101-ої окремої бригади охорони Генерального Штабу імені генерал-полковника Геннадія Воробйова 2-го батальйону продовжують тримати оборону на Харківському напрямку.
У результаті ворожого штурму було уражено російський танк, знищено дві БМП, а також ліквідовано штурмові групи противника разом з багі, повідомляє Цензор.НЕТ.
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Микола Водяний
показати весь коментар03.12.2024 22:56 Відповісти Мені подобається 4
Amber
показати весь коментар03.12.2024 23:09 Відповісти Мені подобається 6
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