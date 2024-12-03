УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12771 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
3 665 2

Українські захисники уразили російський танк, знищили дві БМП, а також ліквідували штурмову групу ворога. ВIДЕО

Бійці 101-ої окремої бригади охорони Генерального Штабу імені генерал-полковника Геннадія Воробйова 2-го батальйону продовжують тримати оборону на Харківському напрямку.

У результаті ворожого штурму було уражено російський танк, знищено дві БМП, а також ліквідовано штурмові групи противника разом з багі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пробув у підвалі 24 доби із муміфікованою рукою та вижив: як наш піхотинець зміг евакуюватися із Вовчанська. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17236) штурм (226) знищення (7154)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Добре...
показати весь коментар
03.12.2024 22:56 Відповісти
Слава ЗСУ👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показати весь коментар
03.12.2024 23:09 Відповісти
 
 