Українські захисники уразили російський танк, знищили дві БМП, а також ліквідували штурмову групу ворога. ВIДЕО

Бійці 101-ої окремої бригади охорони Генерального Штабу імені генерал-полковника Геннадія Воробйова 2-го батальйону продовжують тримати оборону на Харківському напрямку.

У результаті ворожого штурму було уражено російський танк, знищено дві БМП, а також ліквідовано штурмові групи противника разом з багі, повідомляє Цензор.НЕТ.

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