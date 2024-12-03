Пробув у підвалі 24 доби із муміфікованою рукою та вижив: як наш піхотинець зміг евакуюватися із Вовчанська. ВIДЕО

Піхотинець із простріленими руками дійшов до евакуації: історія порятунку 52-річного піхотинця "Алекса" із 57-ої ОМБр

У вересні 2024 року під час бою у Вовчанську на Харківщині 52-річний піхотинець із позивним "Алекс", із 57-ої окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, зазнав тяжкого поранення. Боєць ліквідував ворога, але встиг від окупанта отримати кулі в обидві руки: вона пройшла на виліт і не зачепила артерію, а на ліву руку побратим "Алекса" наклав турнікет, з яким в підвалі боєць протримався рекордні 24 доби. Його поранена рука гнила та муміфікувалася, але токсини не потрапили в кров і український воїн чудом вижив.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "Алекс" подолав 2 кілометри під ворожим вогнем у супроводі побратимів, які змінилися кілька разів, щоб евакуювати пораненого бійця. Детальніше про це, - дивіться далі в ексклюзивному інтерв'ю на ютуб-каналі Бутусов Плюс.

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