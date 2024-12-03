Поранений окупант вставляє дуло автомата до рота та скоює самогубство на Харківщині. ВIДЕО
На Харківщині бійці 3-ої окремої штурмової бригади влучними скидами боєприпасів ліквідували російських загарбників. Один поранений окупант не став чекати прильоту і самоліквідувався сам.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
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