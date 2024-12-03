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Новини Відео Війна
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Поранений окупант вставляє дуло автомата до рота та скоює самогубство на Харківщині. ВIДЕО

На Харківщині бійці 3-ої окремої штурмової бригади влучними скидами боєприпасів ліквідували російських загарбників. Один поранений окупант не став чекати прильоту і самоліквідувався сам.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Дивіться: Сили оборони провели зачистку ворожих позицій на Курщині та виявили 30 окупантів: вцілілі поповнили обмінний фонд. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17236) ліквідація (3876) 3 Окрема штурмова бригада (421)


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Топ коментарі
+5
Может этим долб..бам хотя бы черти в аду на пальцах объяснят, что ***** их враг и сдохли они ни за что
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03.12.2024 22:29
+3
Епілог : вихода нєт
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03.12.2024 21:18
+3
Все по ***************.
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03.12.2024 21:20
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03.12.2024 21:17 Відповісти
Епілог : вихода нєт
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03.12.2024 21:18 Відповісти
Все по ***************.
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03.12.2024 21:20 Відповісти
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03.12.2024 21:22 Відповісти
Єдине питання, все зробив по інструкції, тоді добра інструкція
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03.12.2024 21:36 Відповісти
Казка про Колобка
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03.12.2024 22:22 Відповісти
Может этим долб..бам хотя бы черти в аду на пальцах объяснят, что ***** их враг и сдохли они ни за что
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03.12.2024 22:29 Відповісти
Молодець кацап. Не здався в полон,як деякі барани на заклання.
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03.12.2024 23:24 Відповісти
ДЕ СТАТИСТИКА САМОГУБСТВ В РФ !?)
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04.12.2024 00:59 Відповісти
МОГЛИ БИ ****** ПУТІНА ТА ВСІХ ЙОГО БЛИЗЬКИХ А ВЖЕ САМІ БІЛЬШЕ МІЛЬЙОНА ЗДОХНУЛИ !) А Я КЩО НАШИХ МІЛЬЙОН ПІДКЛЮЧИТИ ТО ВЗАГАЛІ БИ ВСЕ ВЗЯЛИ !!! ТАК В ЧОМУ ПРОБЛЕМА !!!???
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04.12.2024 01:03 Відповісти
ЕРМІТАЖ ТА ТРЕТЬЯКІВКА...!)
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04.12.2024 01:04 Відповісти
БАКТЕРІОЛОГІЧНЕ ПОМОЖЕ НЕНАЖЕРЛИВИМ !)
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04.12.2024 01:05 Відповісти
Перше розумне рішення за все життя🤦
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04.12.2024 02:06 Відповісти
А дома так сделать не догадался?
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04.12.2024 05:22 Відповісти
це не самогубство, це віт так ліки приймав, від дурості
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04.12.2024 07:02 Відповісти
Круто, яке приємне для українського ока відео!
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04.12.2024 09:02 Відповісти
 
 