Сили оборони провели зачистку ворожих позицій на Курщині та виявили 30 окупантів: вцілілі поповнили обмінний фонд. ВIДЕО
Воїни 6-го полку Сил спеціальних операцій "Рейнджер" разом із суміжними підрозділами Сил оборони нищать ворогів та поповнюють обмінний фонд на Курщині. Зокрема під час аеророзвідки оператори БпАК виявили 30 ворожих піхотинців, які двома групами пробиралися на позиції.
Спецпризначенці передали координати своїм артилеристам, які зустріли супротивника влучними пострілами з гармати. Після чого воїни ССО провели зачистку позицій та змусили здатися в полон решту ворогів, яким вдалося вціліти.
Відповідне відео вони оприлюднили на своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
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Ігор Смотренко #536351
показати весь коментар03.12.2024 21:00 Відповісти Мені подобається 10
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Яр Холодний
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Александр Бойко #596971
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