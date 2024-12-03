УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12917 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
11 032 4

Сили оборони провели зачистку ворожих позицій на Курщині та виявили 30 окупантів: вцілілі поповнили обмінний фонд. ВIДЕО

Воїни 6-го полку Сил спеціальних операцій "Рейнджер" разом із суміжними підрозділами Сил оборони нищать ворогів та поповнюють обмінний фонд на Курщині. Зокрема під час аеророзвідки оператори БпАК виявили 30 ворожих піхотинців, які двома групами пробиралися на позиції.

Спецпризначенці передали координати своїм артилеристам, які зустріли супротивника влучними пострілами з гармати. Після чого воїни ССО провели зачистку позицій та змусили здатися в полон решту ворогів, яким вдалося вціліти.

Відповідне відео вони оприлюднили на своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Спецпризначенці ССО ліквідували 17 окупантів та змусили здатися в полон ще 8 загарбників в Курській області. ВIДЕО

Автор: 

полон (1548) ССО (517) Курськ (1093)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Героям слава!
показати весь коментар
03.12.2024 21:00 Відповісти
А ти не "став питання"... А скажи - СКІЛЬКИ? А то щось від тебе "лаптями" посмерджує... Бо сієш сумніви у правильності та ефективності дій ЗСУ...
показати весь коментар
04.12.2024 08:37 Відповісти
бот, пішов нах
показати весь коментар
04.12.2024 08:42 Відповісти
 
 