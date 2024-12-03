Сили оборони провели зачистку ворожих позицій на Курщині та виявили 30 окупантів: вцілілі поповнили обмінний фонд. ВIДЕО

Воїни 6-го полку Сил спеціальних операцій "Рейнджер" разом із суміжними підрозділами Сил оборони нищать ворогів та поповнюють обмінний фонд на Курщині. Зокрема під час аеророзвідки оператори БпАК виявили 30 ворожих піхотинців, які двома групами пробиралися на позиції.

Спецпризначенці передали координати своїм артилеристам, які зустріли супротивника влучними пострілами з гармати. Після чого воїни ССО провели зачистку позицій та змусили здатися в полон решту ворогів, яким вдалося вціліти.

Відповідне відео вони оприлюднили на своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Спецпризначенці ССО ліквідували 17 окупантів та змусили здатися в полон ще 8 загарбників в Курській області. ВIДЕО