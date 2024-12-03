Спецпризначенці ССО ліквідували 17 окупантів та змусили здатися в полон ще 8 загарбників в Курській області. ВIДЕО

Бійці 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ ліквідували 17 окупантів та змусили здатися в полон ще вісьмох загарбників під час двох успішних нальотів на російських військових в Курській області.

В одному з нічних епізодів, воїни ССО тихо пробралися просто на ворожі позиції, зліквідували сімох росіян та своїми діями змусили решту здатися у полон. Восьмеро російських військових обрали життя та поповнили обмінний фонд. Під час іншого успішного нальоту, воїни ССО вночі знищили ще десятьох ворогів.

Після виконання спеціальних дій, група CCO відходила без втрат, повідомляє Цензор.НЕТ.

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