Бійці 71 ОЄБр знищили колону бронетехніки ворога та зупинили механізовану атаку на Курахівському напрямку. ВIДЕО

На Курахівському напрямку російські загарбники кинули цілу механізовану колону бронетехніки для штурму позицій 71-ої окремої єгерської бригади. Завдяки злагодженій роботі ворога вдалося зупинити.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, принаймні чотири бойові машини окупантів було знищено. Розташування ворога ретельно моніторилося, а позиції були добре пристріляні, що дозволило нашим військовим діяти методично, не залишаючи ворогу шансів для маневру.

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