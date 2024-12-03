Бійці 71 ОЄБр знищили колону бронетехніки ворога та зупинили механізовану атаку на Курахівському напрямку. ВIДЕО
На Курахівському напрямку російські загарбники кинули цілу механізовану колону бронетехніки для штурму позицій 71-ої окремої єгерської бригади. Завдяки злагодженій роботі ворога вдалося зупинити.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, принаймні чотири бойові машини окупантів було знищено. Розташування ворога ретельно моніторилося, а позиції були добре пристріляні, що дозволило нашим військовим діяти методично, не залишаючи ворогу шансів для маневру.
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Микола Водяний
показати весь коментар04.12.2024 04:31 Відповісти Мені подобається 0
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