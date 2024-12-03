Воїни 35 ОМПБр взяли у полон під Кураховим двох російських загарбників. ВIДЕО

Морпіхи 137-го окремого батальйону 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського взяли у полон двох російських солдатів під Кураховим. Ними виявилися воєнні злочинці з 6-го гвардійського танкового полку 90-ої гвардійської танкової дивізії РФ.

Ворожа група засвітилася під час проведення розвідки місцевості. По ним одразу же відпрацювали мінометники та FPV-дрони. В результаті атаки частина окупантів була знищена. А двоє окупантів вирішили здатися українським морпіхам в полон. Нині вони просять, щоб їх обміняли на українських морпіхів, повідомляє Цензор.НЕТ.

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