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Український дрон-сіткомет вполював російський безпілотник. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому оператор українського дрона обладнаного механізмом скидання сітки вполював на ворожий безпілотник.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що, заплутавшись у сітці, російський БПЛА стрімко падає на землю.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон-камікадзе знищує російський наземний безпілотник. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17236) знищення (7154) дрони (4632)


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Топ коментарі
+9
Чесно кажучи я так собі і уявляв цей процес. Без ніяких стрілялок і таранів.
А після полювання додому на перезарядку... а не в нікуди.
Уклін розробникам.
Слава ЗСУ!
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03.12.2024 16:43
+8
Сітки з гранатами добре підійшли б і для слуг-хабарників, бо судді не здатні дати собі раду.
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03.12.2024 15:07
+6
☄️Стало добре на душі, адже сьогодні на болота впаде астероїд - росзмі

Вже ввечері чекаємо як він впаде в Якутії, між селищем Олекмінськ та Ленським.
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03.12.2024 14:51
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☄️Стало добре на душі, адже сьогодні на болота впаде астероїд - росзмі

Вже ввечері чекаємо як він впаде в Якутії, між селищем Олекмінськ та Ленським.
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03.12.2024 14:51 Відповісти
Нормальних розмірів?
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03.12.2024 14:59 Відповісти
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03.12.2024 16:46 Відповісти
яка краса.... не знала, що таке полювання вже поставили на потік...
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03.12.2024 15:00 Відповісти
Т.я сітка не тяжка,то напевно дрон повинен бути швидкий.
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03.12.2024 15:02 Відповісти
Сітки з гранатами добре підійшли б і для слуг-хабарників, бо судді не здатні дати собі раду.
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03.12.2024 15:07 Відповісти
Просте якісне і дешеве рішення . Слава ЗСУ.
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03.12.2024 15:09 Відповісти
Якщо на пропелери поставити захисні грати, як на побутові вентилятори - допоможе?
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03.12.2024 15:35 Відповісти
допоможе дрону не літати.
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03.12.2024 16:18 Відповісти
Можливо але керованість значно впаде можливо навіть до нуля....
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03.12.2024 17:10 Відповісти
..наші - кращі..
я ж казав їм кілька місяців тому (це спільна, звісно, очевидна ідея).. так само й з "далекобійними-розвідниками"..
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03.12.2024 15:57 Відповісти
Чесно кажучи я так собі і уявляв цей процес. Без ніяких стрілялок і таранів.
А після полювання додому на перезарядку... а не в нікуди.
Уклін розробникам.
Слава ЗСУ!
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03.12.2024 16:43 Відповісти
А почему дроны не взрываются при падении?
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03.12.2024 16:46 Відповісти
Це дуже добре. Але може не треба було б це показувати і розповідати взагалі. Бо під@ри вчаться і копіюють усе дуже швидко,.....
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03.12.2024 17:03 Відповісти
Може це непотрібно було показувати ? Нащо мерзоті кпцапскій знати де діваються їх дрони !
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03.12.2024 17:04 Відповісти
 
 