Український дрон-сіткомет вполював російський безпілотник. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому оператор українського дрона обладнаного механізмом скидання сітки вполював на ворожий безпілотник.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що, заплутавшись у сітці, російський БПЛА стрімко падає на землю.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон-камікадзе знищує російський наземний безпілотник. ВIДЕО