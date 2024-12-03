Український дрон-сіткомет вполював російський безпілотник. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому оператор українського дрона обладнаного механізмом скидання сітки вполював на ворожий безпілотник.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що, заплутавшись у сітці, російський БПЛА стрімко падає на землю.
Топ коментарі
+9 Alex Vassago
показати весь коментар03.12.2024 16:43
+8 Trevo Trow
показати весь коментар03.12.2024 15:07
+6 Yurii #596422
показати весь коментар03.12.2024 14:51
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Вже ввечері чекаємо як він впаде в Якутії, між селищем Олекмінськ та Ленським.
я ж казав їм кілька місяців тому (це спільна, звісно, очевидна ідея).. так само й з "далекобійними-розвідниками"..
А після полювання додому на перезарядку... а не в нікуди.
Уклін розробникам.
Слава ЗСУ!