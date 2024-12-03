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Украинский дрон-сеткомет подстрелил российский беспилотник. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оператор украинского дрона оборудованного механизмом сброса сетки поймал вражеский беспилотник.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что запутавшись в сетке, российский БПЛА стремительно падает на землю.

Смотрите также: Дрон-камикадзе уничтожает российский наземный беспилотник. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19180) уничтожение (6897) дроны (3896)


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Топ комментарии
+9
Чесно кажучи я так собі і уявляв цей процес. Без ніяких стрілялок і таранів.
А після полювання додому на перезарядку... а не в нікуди.
Уклін розробникам.
Слава ЗСУ!
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03.12.2024 16:43
+8
Сітки з гранатами добре підійшли б і для слуг-хабарників, бо судді не здатні дати собі раду.
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03.12.2024 15:07
+6
☄️Стало добре на душі, адже сьогодні на болота впаде астероїд - росзмі

Вже ввечері чекаємо як він впаде в Якутії, між селищем Олекмінськ та Ленським.
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03.12.2024 14:51
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☄️Стало добре на душі, адже сьогодні на болота впаде астероїд - росзмі

Вже ввечері чекаємо як він впаде в Якутії, між селищем Олекмінськ та Ленським.
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03.12.2024 14:51 Ответить
Нормальних розмірів?
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03.12.2024 14:59 Ответить
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03.12.2024 16:46 Ответить
яка краса.... не знала, що таке полювання вже поставили на потік...
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03.12.2024 15:00 Ответить
Т.я сітка не тяжка,то напевно дрон повинен бути швидкий.
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03.12.2024 15:02 Ответить
Сітки з гранатами добре підійшли б і для слуг-хабарників, бо судді не здатні дати собі раду.
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03.12.2024 15:07 Ответить
Просте якісне і дешеве рішення . Слава ЗСУ.
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03.12.2024 15:09 Ответить
Якщо на пропелери поставити захисні грати, як на побутові вентилятори - допоможе?
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03.12.2024 15:35 Ответить
допоможе дрону не літати.
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03.12.2024 16:18 Ответить
Можливо але керованість значно впаде можливо навіть до нуля....
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03.12.2024 17:10 Ответить
..наші - кращі..
я ж казав їм кілька місяців тому (це спільна, звісно, очевидна ідея).. так само й з "далекобійними-розвідниками"..
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03.12.2024 15:57 Ответить
Чесно кажучи я так собі і уявляв цей процес. Без ніяких стрілялок і таранів.
А після полювання додому на перезарядку... а не в нікуди.
Уклін розробникам.
Слава ЗСУ!
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03.12.2024 16:43 Ответить
А почему дроны не взрываются при падении?
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03.12.2024 16:46 Ответить
Це дуже добре. Але може не треба було б це показувати і розповідати взагалі. Бо під@ри вчаться і копіюють усе дуже швидко,.....
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03.12.2024 17:03 Ответить
Може це непотрібно було показувати ? Нащо мерзоті кпцапскій знати де діваються їх дрони !
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03.12.2024 17:04 Ответить
 
 