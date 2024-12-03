Украинский дрон-сеткомет подстрелил российский беспилотник. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оператор украинского дрона оборудованного механизмом сброса сетки поймал вражеский беспилотник.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что запутавшись в сетке, российский БПЛА стремительно падает на землю.
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+9 Alex Vassago
показать весь комментарий03.12.2024 16:43
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+6 Yurii #596422
показать весь комментарий03.12.2024 14:51
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Вже ввечері чекаємо як він впаде в Якутії, між селищем Олекмінськ та Ленським.
я ж казав їм кілька місяців тому (це спільна, звісно, очевидна ідея).. так само й з "далекобійними-розвідниками"..
А після полювання додому на перезарядку... а не в нікуди.
Уклін розробникам.
Слава ЗСУ!