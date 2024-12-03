Украинский дрон-сеткомет подстрелил российский беспилотник. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оператор украинского дрона оборудованного механизмом сброса сетки поймал вражеский беспилотник.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что запутавшись в сетке, российский БПЛА стремительно падает на землю.

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