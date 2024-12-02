Дрон-камикадзе уничтожает российский наземный беспилотник. ВИДЕО
Оператор дрона-камикадзе из 13 бригады Нацгвардии "Хартия" уничтожил российский наземный беспилотник.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.
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krot_lub
показать весь комментарий02.12.2024 12:14 Ответить Мне нравится 6
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий02.12.2024 14:28 Ответить Мне нравится 0
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