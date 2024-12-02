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Дрон-камикадзе уничтожает российский наземный беспилотник. ВИДЕО

Оператор дрона-камикадзе из 13 бригады Нацгвардии "Хартия" уничтожил российский наземный беспилотник.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.

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Автор: 

армия РФ (19180) уничтожение (6897) Национальная гвардия (2114) дроны (3896)


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війна 21-го століття.
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02.12.2024 12:14 Ответить
Казали ж - нєх*уй шастать!
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02.12.2024 14:28 Ответить
 
 