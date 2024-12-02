Дрон-камікадзе знищує російський наземний безпілотник. ВIДЕО
Оператор дрона-камікадзе із 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія" знищив російський наземний безпілотник.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.
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krot_lub
показати весь коментар02.12.2024 12:14 Відповісти Мені подобається 6
Владислав Сварчевський
показати весь коментар02.12.2024 14:28 Відповісти Мені подобається 0
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