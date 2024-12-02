УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13096 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
4 521 2

Дрон-камікадзе знищує російський наземний безпілотник. ВIДЕО

Оператор дрона-камікадзе із 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія" знищив російський наземний безпілотник.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці ППО за допомогою зенітної установки ЗУ-23-2 збивають дрон-камікадзе "Shahed-136". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17236) знищення (7154) Національна гвардія (1520) дрони (4632)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
війна 21-го століття.
показати весь коментар
02.12.2024 12:14 Відповісти
Казали ж - нєх*уй шастать!
показати весь коментар
02.12.2024 14:28 Відповісти
 
 