Воины 35-й ОМПБр взяли в плен под Курахово двух российских захватчиков. ВИДЕО

Морпехи 137-го отдельного батальона 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского взяли в плен двух российских солдат под Курахово. Ими оказались военные преступники из 6-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии РФ.

Вражеская группа засветилась во время проведения разведки местности. По ним сразу же отработали минометчики и FPV-дроны. В результате атаки часть оккупантов была уничтожена. А двое оккупантов решили сдаться украинским морпехам в плен. Сейчас они просят, чтобы их обменяли на украинских морпехов, сообщает Цензор.НЕТ.

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