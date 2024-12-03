Воины 35-й ОМПБр взяли в плен под Курахово двух российских захватчиков. ВИДЕО
Морпехи 137-го отдельного батальона 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского взяли в плен двух российских солдат под Курахово. Ими оказались военные преступники из 6-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии РФ.
Вражеская группа засветилась во время проведения разведки местности. По ним сразу же отработали минометчики и FPV-дроны. В результате атаки часть оккупантов была уничтожена. А двое оккупантов решили сдаться украинским морпехам в плен. Сейчас они просят, чтобы их обменяли на украинских морпехов, сообщает Цензор.НЕТ.
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Caesar Rsi #551221
показать весь комментарий03.12.2024 17:04 Ответить Мне нравится 3
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